Def Leppard et Living Color se produiront lors de la deuxième édition de « A Bowie Celebration »

DEF LEPPARD, DURAN DURAN‘s Simon Le Bon et John Taylor, COULEUR VIVANT, Rob Thomas, Gary Oldman, MARCHER SUR LA LUNE, Jake Wesley Rogers avec une apparition spéciale de Ricky Gervais font partie des artistes qui se joignent à la deuxième édition « Une célébration Bowie », fixée au 8 janvier 2022, quel aurait été David Bowie75e anniversaire de. L’événement, comme la diffusion en direct inaugurale de l’année dernière, sera disponible sur RollingLiveStudios.com pour en profiter dans le monde entier pendant 24 heures.

Cette année « Une célébration Bowie » célébrera également le 35e anniversaire de « Labyrinthe », le film fantastique classique et Jim Henson/David Bowie collaboration, avec une performance spéciale de l’actrice Evan Rachel Bois et une apparition de Brian Henson. Le salon sera dédié aux fréquents Bowie photographe Mick Rock, et comprendra des séquences d’interviews inédites.

Le groupe sera composé d’anciens Bowie anciens membres du groupe tout au long de sa carrière légendaire, dirigé par Mike Garson, qui était le membre du groupe le plus ancien et le plus utilisé de l’icône du rock. Les autres membres du groupe comprendront Earl Slick, Charlie Sexton, Alan Childs, Steve Elson, Marc Guiliana, Omar Hakim, Stan Harrison, Tim Lefebvre, Gerry Léonard et Carmin Rojas.

Une partie de la vente des billets ira au Sauver les enfants organisation, un organisme de bienfaisance important pour Bowie et le bénéficiaire des fonds recueillis lors de son 50e concert d’anniversaire tenu en 1997 au Madison Square Garden.

D’autres chanteurs invités se produiront Bowie les favoris incluent Gail Ann Dorsey, Bernard Fowler, Judith Colline, Gaby Moreno, Gretchen Parlato, Joe Sumner et plus à annoncer. Gamme sujette à changement.

Bowie est décédé en janvier 2016, deux jours après son 69e anniversaire.

Il est décédé trois jours seulement après la sortie de son 25e album studio, « Étoile Noire ».

Le chanteur, auteur-compositeur, acteur et icône de la mode aurait gardé sa bataille de 18 mois contre le cancer si privée que même ses amis proches n’étaient pas au courant de son combat.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).