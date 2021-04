Def Leppard prêt à sortir le coffret, ‘Def Leppard – Volume trois’

Le 11 juin 2021, les légendaires icônes du rock’n’roll britannique et intronisés au Rock & Roll Hall of Fame Def Leppard sortira Def Leppard – Volume Three, un nouveau coffret en édition limitée UMe / Virgin.

Cet ensemble marque le troisième des quatre volumes de la production enregistrée complète du groupe en coffrets vinyle 180g et CD en édition limitée. Ils contiennent tous les enregistrements du groupe dans les années 2000 et présentent l’emballage d’origine sur les deux formats. À ce jour, X, ouais! et les chansons du Sparkle Lounge n’ont jamais été disponibles sur vinyle auparavant.

Def Leppard – Volume 3 présente le X de 2002, qui était le sixième record consécutif du groupe dans le Top 20 du Billboard 200 et des chansons telles que «Now», «Four Letter Word» et «Long Long Way to Go», 2006’s Yeah !, le premier album de reprises du groupe contenant une collection des morceaux préférés du groupe réenregistrés avec le son emblématique de Leppard.

En outre, le dixième album studio de Def Leppard, Songs from the Sparkle Lounge, sorti en 2008, a marqué le retour du groupe à sa signature sonore et a atteint le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique, l’album comprenait le single à succès «Nine Lives» qui présentait Grammy La légende country primée Tim McGraw.

Sont également inclus les B-Sides, ouais! Couvertures de studio et ouais! Vivre. Ces albums ont été compilés par Joe Elliott pour cette version en édition limitée. B-Sides contient une compilation rare de faces B qui ne sont jamais apparues sur vinyle auparavant.

Oui! Studio Covers comprend des couvertures jamais publiées sur vinyle, Ouais! Disque bonus des titres de sortie exclusifs et une compilation des différentes reprises enregistrées par le groupe au cours de leur carrière. Oui! Live est une compilation d’enregistrements live de reprises du groupe qui comprend à la fois des morceaux de Yeah !, en 2006, ainsi que des morceaux live inédits des 30 dernières années.

Les albums ont été masterisés par Ronan McHugh et Joe Elliott au Joe’s Garage avec l’aide d’Andy Pearce et coupés par Greg Moore. Logés dans des boîtes rigides, les ensembles contiennent également un livre à dos rigide avec des photos rares de Ross Halfin et des notes de Paul Elliott du Classic Rock Magazine. Les membres du groupe Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen et Phil Collen ont également contribué à l’ensemble.

Def Leppard’s Def Leppard – Volume Three sort le 11 juin et est disponible en précommande.

Def Leppard – Tracklist Volume Trois:

X

À présent

Incroyable

Vous êtes si belle

Tous les jours

Long long chemin à parcourir

Mot de quatre lettres

Déchiqueté

L’amour ne mens pas

La gravité

Pleurer

Fille comme toi

Laisse-moi être le seul

Cicatrice

OUI!

Garçon du 20e siècle

Rock On

Accrocher au téléphone

Coucher du soleil de Waterloo

Enfer Raiser

10538 Ouverture

Vie de rue

Drive-In samedi

Un peu d’amour

L’âge d’or du rock ‘n’ roll

Peu importe ce que

Il va encore te marcher dessus

Ne croyez pas un mot

Restez avec moi

Chansons du salon Sparkle

Va

Neuf vies

allez! Allez

L’amour

Demain

Régulateur de vitesse

Halluciner

Seul les bons meurent jeunes

Mauvaise actrice

Se défaire

Je dois laisser aller

Côtés B

Maintenant – (Radio Edit) (B-Side – Now)

Long Long Way to Go (Radio Edit) (Côté B – Long Way to Go)

Kiss the Day (X – Piste bonus japonais)

10 X plus grand que l’amour (côté B – Long chemin à parcourir)

Love Don’t Lie – B-Side – Now (Démo)

Let Me Be the One – B-Side – Maintenant (Démo)

Gimmie A Job – Côté B – Longue route à parcourir

Maintenant – B-Side – Long Long Way to Go (version acoustique en direct)

Long Long Way to Go – Piste bonus en édition limitée (version dépouillée)

Nine Lives – Version vocale de Joe Only

Perfect Girl – Site Web exclusif (Démo Phil Collen)

Amour – Version Piano

OUI! Housses de studio

Seulement après la tombée de la nuit – B-Side – Let’s Get Rocked

Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez – Côté B – Avez-vous besoin de quelqu’un de si mal

Little Wing – B-Side – Avez-vous besoin de quelqu’un de si mal

Ziggy Stardust – Côté B – Argot

Sous mes roues – Côté B – Au revoir

Qui aimes-tu? – Côté B – Au revoir

Rebel Rebel – B-Side – Actuellement

Led Boots – B-Side – Tout ce que je veux, c’est tout

Parce que nous avons fini en amoureux – Côté B – Tout ce que je veux, c’est tout

Rechercher et détruire – Ouais! Disque bonus exclusif

Comment ça se sent – Ouais! Disque bonus exclusif (exclusif iTunes)

Roxanne – Démo de Phil (inédite)

Chers amis – Ouais! Disque bonus exclusif

Chanson d’hiver – Ouais! Disque bonus exclusif

American Girl – Ouais! Disque bonus exclusif

Heartbeat – Ouais! Disque bonus exclusif

Space Oddity – Ouais! Disque bonus exclusif

Quand je suis mort et parti – Ouais! Disque bonus exclusif

Restez avec moi – Côté B maintenant

OUI! Vivre

Élu – B-Side Heaven est

Action – Ouais! Disque bonus exclusif

Peu importe quoi – Ouais! Disque bonus exclusif

Rock On – En direct 2006

Travellin ‘Band – Radio Edit (inédit)

Maintenant je suis ici – Côté B ce soir

20th Century Boy – 2005 VH1 Rock Awards (inédit)

All The Young Dudes – Piste exclusive Once Bitten Twice Shy