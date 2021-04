Def Leppard sortira son coffret en édition limitée “ Volume trois ” en juin

Le 11 juin 2021, les légendaires icônes du rock’n’roll britannique et Temple de la renommée du rock and roll intronisés DÉF LEPPARD va libérer “Def Leppard – Volume trois”, un nouveau coffret en édition limitée UMe/vierge.

Cet ensemble marque le troisième des quatre volumes de la production enregistrée complète du groupe en coffrets vinyle 180g et CD en édition limitée. Ils contiennent tous les enregistrements du groupe dans les années 2000 et présentent l’emballage d’origine sur les deux formats. À ce jour, “X”, “Oui!” et “Chansons du salon Sparkle” n’ont jamais été disponibles sur vinyle auparavant.

Les albums ont été maîtrisés par Ronan McHugh et Joe Elliott à Garage de Joe avec l’aide de Andy Pearce et coupé par Greg Moore. Logés dans des boîtes rigides, les ensembles contiennent également un livre à dos rigide avec des photos rares de Ross Halfin et notes de Rock classique les magazines Paul Elliott. Membres du groupe Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen et Phil Collen ont également contribué à l’ensemble.

“Def Leppard – Volume trois” présente les années 2002 “X”, qui était le sixième record consécutif du groupe dans le Top 20 du palmarès Billboard 200 et présente des chansons telles que “À présent”, “Mot de quatre lettres” et “Long long chemin à parcourir”, Années 2006 “Oui!”, le premier album de reprises du groupe avec une collection des morceaux préférés du groupe réenregistrés avec l’emblématique LEPPARD son, c’est la première fois que cet album sera disponible sur vinyle. Également DÉF LEPPARDdixième album studio de “Chansons du salon Sparkle”, sorti en 2008, le disque a marqué le retour du groupe à sa signature sonore et a atteint le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique, l’album comprenait le single à succès “Neuf vies” qui a présenté Prix ​​Grammy– légende du pays gagnant Tim McGraw.

Sont également inclus “Côtés B”, “Ouais! Housses de studio” et “Ouais! Live”. Ces albums ont été spécialement compilés par Joe Elliott pour cette version en édition limitée. “Côtés B” contient une compilation rare de faces B qui ne sont jamais apparues sur vinyle auparavant. “Ouais! Housses de studio” comprend des couvertures en vinyle inédites, “Oui!” Disque bonus des titres de sortie exclusifs et une compilation des différentes reprises enregistrées par le groupe au cours de leur carrière. “Ouais! Live” est une compilation d’enregistrements en direct de reprises du groupe comprenant les deux morceaux de 2006 “Oui!” , ainsi que des morceaux live inédits des 30 dernières années.

