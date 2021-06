Défaillances des pneus de Bakou causées par des pressions de fonctionnement inférieures aux attentes, confirme Pirelli · .

in

Pirelli a confirmé que les défaillances de pneus qui ont exclu Max Verstappen et Lance Stroll du Grand Prix d’Azerbaïdjan se sont produites parce que leurs pneus roulaient à des pressions plus basses que prévu.

Cependant, le fournisseur officiel de pneus du sport a déclaré que les équipes responsables des deux voitures avaient respecté les règles et les pressions minimales des pneus de départ.

Pirelli a annoncé mardi le résultat de son enquête sur les échecs. Tout en niant qu’un problème avec ses pneus avait conduit aux échecs, il a également déclaré que les équipes avaient respecté les règles. “Nous n’avons pas dit que les équipes ont fait quelque chose qui n’est pas autorisé dans le règlement”, a déclaré Mario Isola, responsable du sport automobile chez Pirelli.

Cependant, la F1 a mis à jour une directive technique clé pour ce week-end, donnant à la FIA de nouveaux pouvoirs pour vérifier la pression des pneus et les températures de couverture des équipes pendant les séances. Isola a déclaré que cela avait été imposé parce que les défaillances de Bakou se sont produites alors que les pneus fonctionnaient dans des conditions différentes de celles attendues par Pirelli en fonction de leurs pressions de départ.

“Ce qui s’est passé à Bakou, c’est simplement que les conditions de course attendues étaient différentes des conditions de course réelles et cela a créé l’échec”, a-t-il déclaré.

« La défaillance était une coupure circonférentielle à l’intérieur de l’épaulement – ​​pour les deux pneus, il s’agissait du même mode de défaillance. Lorsque vous avez beaucoup d’énergie dans les pneus avec une pression inférieure à celle attendue, le résultat est que sur le flanc, vous avez ce que nous appelons des ondes stationnaires.

« Les vagues stationnaires mettent beaucoup d’énergie dans l’épaulement intérieur du pneu et à un moment donné, le pneu se brise. Et c’est ce qui s’est passé et la raison pour laquelle nous avons eu cette situation à Bakou.

Isola a déclaré que la directive technique mise à jour pour ce week-end a été introduite car ils n’ont actuellement pas la possibilité de vérifier la pression des pneus des équipes pendant les courses.

« Idéalement, ce que nous devrions contrôler, les paramètres importants à contrôler pour les pneus, ce sont les conditions de fonctionnement », a-t-il déclaré. « Les conditions de course sont la pression de course stabilisée, la charge, la vitesse, le carrossage. De toute évidence, certains de ces paramètres ne sont pas applicables simplement parce que nous n’avons pas les outils pour le faire.

Cela changera lorsque de nouvelles réglementations sur les pneus seront introduites pour la saison 2022 de F1, a déclaré Isola.

« L’année prochaine, tout le monde sait qu’avec les pneus 18 pouces, nous aurons un capteur standard fourni à toutes les voitures et contrôlé par la FIA. Et dans ce cas, il est possible de contrôler la pression de fonctionnement.

«À l’heure actuelle, chaque équipe installe des capteurs différents et ces capteurs ne sont pas sous contrôle, nous ne pouvons donc pas contrôler la pression stabilisée en cours d’exécution. Ce n’est pas parce que nous ne voulons pas le faire, ce n’est tout simplement pas possible.

Isola a réitéré que les équipes impliquées s’étaient conformées au règlement tel qu’il était rédigé à l’époque.

« Si le règlement n’est pas écrit qui est la pression de course que vous devez respecter, je ne peux pas dire qu’ils faisaient quelque chose contre le règlement dans leur recherche de plus de performances, car s’ils respectent la pression de départ au moment où ils se conforment à la réglementation.

« Si la même chose se produit l’année prochaine lorsque nous, avec un capteur standard, imposons une pression de fonctionnement, dans ce cas, ils sont contre la réglementation. Mais ce n’est pas le cas cette année et il n’est pas possible de le faire simplement parce que nous n’avons pas de capteur sur lequel nous pouvons nous fier aux mesures.

Isola a ajouté que les coupures découvertes sur les pneus des voitures de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel n’étaient pas liées aux défaillances qui ont causé les deux accidents.

“L’échec n’était pas lié à la coupure que nous avons trouvée non seulement sur le pneu de Lewis mais aussi sur un pneu de Sebastian”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. « Les coupures étaient dues à des débris, bien sûr, mais les débris n’étaient pas assez tranchants pour couper la construction.

« Au début, l’idée était qu’il y avait des débris coupant la construction parce qu’évidemment, les preuves d’autres pneus avaient des coupures sur la bande de roulement. Mais ensuite, lorsque nous avons finalisé l’enquête, nous avons constaté que ce n’était pas dû aux coupures. »

