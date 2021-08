Défaite controversée de Gabriel Escobar qui se retrouve sans se battre pour les médailles

08/03/2021 à 14:12 CEST

Paula B. Navarro

Ce mardi le combat a eu lieu entre Gabriel Escobar et Saken Bibossionov Oui la décision des juges, que le deuxième a déclenché la polémique. Au combat, il a été contesté quarts de finale poids mouche hommes des Jeux Olympiques de Tokyo.

Au premier tour, Escobar a pris une main froide avec laquelle il est tombé, obligeant l’arbitre à activer le compte de protection. Finalement le tour était pour le kazajo mais dans la seconde réussi à le gagner avec autorité et dans le troisièmement, l’homme de Madrid était particulièrement supérieur à son adversaire, mais ils ont fini à égalité, 1-4 et 4-1. Pendant le combat, le boxeur kazakh a pris avertissements trois fois, en poussant et en saisissant avec lesquels il a tenté de déstabiliser Gabi. Cependant, cela ne semblait pas suffisant car tTrois juges ont voté pour le Kazakh et deux pour l’Espagnol. Le Comité olympique espagnol a clairement exprimé son avis sur Twitter mais une heure plus tard, il a été éliminé.

Celui de Leganés était assez mécontent : “Je ne sais plus quoi faire… Plusieurs années de travail ont été chargées». De son côté, l’entraîneur Rafa Lozano il s’est plaint d’un autre “injuste“Une décision qui a coûté l’élimination d’Enmanuel Reyes dans le passé. Curieusement, ce combat il a également été arbitré par un marocain, qui a marqué contre les Espagnols. Lozano a affirmé qu’aucun juge marocain n’assistera au combat, mais sa protestation n’a pas aidé et dans ce cas c’était Makfouni Abdellativ. “Ils lui ont pris la médaille. Il a remporté les deuxième et troisième tours. Les deux juges marocains nous ont donné des perdants dans tous les matches. J’avais déjà prévenu l’organisation, avec des données, mais cela n’avait pas d’importance. C’est des scélérats. Cette médaille appartenait à Gabriel et vous rentrez chez vous avec un 3-2 et un visage fendu, “Lozano a continué à se plaindre. Escobar a commenté avec les larmes aux yeux:”Je ne sais pas s’ils ont payé leur frustration avec l’Espagne (les juges marocains). Je ne comprends pas la politique. Je dois voir le combat, Mais au dernier tour j’ai tout fait pour gagner, j’suis mort sur le ring“Le boxeur espagnol devra attendre une autre chance à Paris 2024.