Défaite controversée du boxeur Reyes Pla contre Julio César la Cruz à Tokyo

Ce n’était pas le vendredi rêvé par la boxe espagnole, qui était confrontée à une opportunité historique, celle d’obtenir au moins une médaille de bronze dans les deux combats programmés aujourd’hui, celle de Gazi Khalidov et celui de Enmanuel Reyes Pla, en attendant ce qui se passera ce samedi avec Gabriel Escobar dans son combat en huitièmes de finale.

Si au petit matin combat l’heure espagnole de Gazi Jalidov la défaite du boxeur espagnol contre Imam Khataev C’était clair, pas celui de Enmanuel Reyes Pla en vue de Jules César la Croix. Reyes Pla, argent dans le passé Paris pré-olympique du mois de juin, cela semblait dès le début l’option de médaille la plus claire pour la boxe espagnole, mais après un combat serré, cela ne pouvait pas être. Il y avait ceux qui voyaient le combattant espagnol comme le vainqueur, mais d’autres ne le voyaient pas aussi clairement, surtout la personne touchée elle-même, qui après être descendue du ring, toujours avec les tours à mille à l’heure, a déclaré : « Je se sentir comme un gagnant, cela l’a emmené sur le terrain politique », insinuant qu’une fois de plus la boxe cubaine a été injustement récompensée.

On s’attendait déjà à ce que des étincelles volent dans ce combat, car lorsque les deux ont été mesurés à leur époque dans le Championnat national de Cuba il y a des années, avec une victoire de La Cruz, qui a commencé à ouvrir les portes de la sortie de l’île à Reyes Pla, qui a décidé de tenter sa chance en Espagne.

La vérité est que le combat (convenu à la distance de trois rounds de trois minutes, tel qu’établi par le règlement olympique) était une bascule pour les deux, avec des options pour les deux, mais en résumé, on peut dire que le premier et le troisième assaut ont été pour le Cubain et le second pour l’Espagnol.

Premier tour de notation

Le premier a été très serré, avec Reyes Pla essayant d’imposer le demi-fond grâce à sa plus grande taille et La Cruz mettant la main. C’était l’un de ces premiers tours de notation classiques, étudiés par le rival, que quatre juges l’ont donné au Cubain et un à l’Espagnol, une différence peut-être excessive.

Du coin ils ont dit Reyes Pla qu’il devait intensifier s’il voulait gagner et il l’a fait, en le gagnant clairement, en obtenant de bonnes mains et en contrôlant. Il n’y a eu aucune discussion et ce tour est clairement tombé du côté de Reyes Pla.

Par conséquent, tout devait être décidé dans le troisième. C’était tout ou rien. Du coin du Cubain, ils l’ont averti qu’il devait accélérer ses actions. L’Espagnol est sorti courageux, audacieux, mais dans les quatre-vingt-dix dernières secondes de l’assaut, Reyes Pla est tombé un peu, ce dont son adversaire a profité et ce que les juges ont vu, qui a donné le Champion olympique de Rio 2016 En -81 kg gagnés par décision unanime de ce combat, ayant Reyes Pla pour se contenter du diplôme olympique.

Dommage pour Reyes Pla, qui n’a pas su tout au long des trois tours boxer comme il le souhaitait du demi-fond, compte tenu de sa plus grande corpulence, qui a pesé sur la décision des juges en faveur du champion olympique de Rio 20’16 en – 81 kg.

Maintenant, la seule balle dans la chambre pour la boxe espagnole aux Jeux de Tokyo l’a Gabriel Escobar, qui ce samedi est mesuré contre bulgare Daniel Asenov à -52 kg en huitièmes de finale. Ce sera un match de quart de finale compliqué, ils se connaissent tous les deux bien, même si Gabriel l’a battu la dernière fois qu’ils se sont rencontrés sur un ring, lors du Championnat d’Europe 2019.

