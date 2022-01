Défaite d’Aazddin Aajour en Pologne au premier tour

2022 commence mal pour la boxe espagnole, étant donné que le Marocain résidant en Catalogne Aazddin Aajour (4-3-2, 3 KO), perdu ce soir à Hala Sportowa dans la ville polonaise de Zawonia.

Son rival polonais Damien Knyba (5-0, 3 KO), 25 ans, un géant de 2,01 m, n’a pas eu à se surmener pour décrocher la victoire dans un combat de six rounds chez les poids lourds.

Il y avait beaucoup de différence de taille et de carrure, en plus de 13 kilos de poids, et Aajour est sorti courageux, lançant ce qu’il avait. Petit à petit le Polonais s’améliore et à 30 secondes de la fin au premier tour, Aajour recule vers les cordes et sans un coup franc il se dirige vers la toile. Peut-être qu’un léger coude vers le bas (comme on le voit sur la photo) l’a fait rester dans la tapisserie pour le compte complet.

L’année s’est mal terminée avec la défaite de Petrov, et nous avons commencé de la même manière, même si 2022 vient de commencer et nous sommes confiants sur de nombreux succès pour la boxe espagnole.