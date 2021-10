Défaite de la Ligue contre Plymouth Argyle et match nul de la FA Cup contre Bristol Rovers

Oxford United a subi sa première défaite en championnat à domicile de la saison après que Plymouth Argyle, en tête du classement, ait pris les trois points samedi. Ailleurs, l’équipe de Karl Robinson a attiré les Bristol Rovers à domicile au premier tour de la FA Cup.

Bilan hebdomadaire d’Oxford United: U’s perd contre Plymouth Argyle et affronte les Bristol Rovers au premier tour de la FA Cup

Boost des blessures pour les U

Oxford United a reçu un coup de pouce pour les blessures avant sa visite des leaders de la ligue Plymouth Argyle ce week-end.

Les six absents ont repris l’entraînement lundi. Gavin Whyte et Marcus McGuane ont raté la victoire à Sheffield mercredi la dernière fois après avoir été testés positifs avec Covid, tandis que Sam Winnall et Billy Bodin se sont remis de la maladie.

Jamie Hanson, qui est hors de combat depuis juillet en raison d’une blessure à l’épaule, a également participé à l’entraînement tandis que Herbie Kane, qui s’est blessé aux ischio-jambiers à Hillsborough, est également revenu.

Défaite contre les leaders de la Ligue

Samedi, Oxford est revenu à la ligue mais a subi une défaite à domicile contre le leader de la ligue, Plymouth.

Les U’s se sont rapidement imposés grâce à Matty Taylor mais, pas pour la première fois cette saison, ont perdu leur avantage initial. Jordan Garrick égalisait juste après dix minutes avant que Panutche Camará ne marque juste avant la pause. Camará a ajouté un troisième avec un peu plus de cinq minutes à jouer pour garder le sommet des pèlerins, tandis qu’Oxford tombe à la neuvième place.

Oxford United attire les Bristol Rovers en FA Cup

Oxford accueillera les Bristol Rovers au premier tour de la FA Cup après le tirage au sort dimanche.

Le match est prévu pour le week-end du vendredi 5 novembre au lundi 8 novembre, le vainqueur recevant 22 629 £ de prix en argent.

Les U ont réussi le doublé contre les Gas la saison dernière, s’imposant 2-0 à domicile et à l’extérieur. L’équipe de Karl Robinson est invaincue lors de ses trois dernières rencontres face aux Rovers, mais les visiteurs ont remporté six des huit dernières rencontres à Grenoble Road.

Photo principale

Intégrer à partir de .