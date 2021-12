Défaite de la Ligue contre Wigan Athletic et un autre combat contre Covid

Une autre semaine chargée pour Oxford United s’est terminée et s’est terminée par une deuxième défaite à domicile de la saison contre Wigan Athletic.

Ailleurs, les U ont été touchés par une autre épidémie de Covid alors qu’il y a eu une mise à jour sur certains des prêts de jeunes joueurs du club.

Tour d’horizon hebdomadaire d’Oxford United : défaite de la ligue contre Wigan et cas positifs de Covid

Mise à jour du prêt de U

Le défenseur Michael Elechi et le milieu de terrain Leon Chambers-Parillon ont vu leurs périodes de prêt prolongées respectivement à Salisbury et Havant et Waterlooville.

Elechi, qui a fait trois apparitions pour Oxford, a prolongé son séjour à Salisbury d’un mois supplémentaire tandis que Chambers-Parillon, qui a joué huit fois pour les U, restera avec Havant jusqu’à la fin de la saison, les deux contrats ayant une option de rappel de 24 heures disponible.

Ailleurs, le milieu de terrain très apprécié Tyler Goodrham et le défenseur Ben Watt ont été envoyés en prêt d’un mois.

Goodrham, qui compte deux apparitions seniors à son actif, a bénéficié d’un prêt avec Hayes & Yeading United plus tôt cette saison et a rejoint Slough Town dans la Ligue nationale sud.

L’arrière droit Watt, qui n’a pas encore fait une apparition senior pour les U, avait passé du temps à Stratford Town cette saison, mais fait équipe avec un autre jeune d’Oxford Mackenzie Chapman à St Ives pour un contrat à court terme.

Oxford United perd contre Brentford en match amical

Mardi, Oxford a accueilli une équipe de Brentford B lors d’un match amical sur le terrain d’entraînement du club. Fait important pour les U, il y a eu un retour pour le gardien Jack Stevens tandis que Ryan Williams, Billy Bodin, Sam Winnall et Dan Agyei ont tous eu des minutes à leur actif.

Malgré le retour de Stevens, le gardien avait déjà récupéré le ballon au fond de ses filets à deux reprises au cours des six premières minutes contre les Bees. Cela dit, les U ont rebondi avec des buts de Williams et Winnall.

Avant la pause, Brentford a repris l’avantage et a tenu bon jusqu’à la fin du match pour s’assurer la victoire.

Kie Plumley Pens Premier accord professionnel

Le jeune gardien Kie Plumley a signé son premier contrat professionnel avec Oxford United. Le joueur de 18 ans a obtenu un contrat de 18 mois avec l’option d’une année supplémentaire.

Le gardien de but a été sur le banc ces dernières semaines en raison de l’absence de Jack Stevens, mais n’a pas encore fait son apparition pour l’équipe senior.

Plumley, qui a signé en tant qu’universitaire en janvier 2020, a également passé du temps en prêt à Weston-super-Mare.

Cas positif de Covid dans le camp d’Oxford

Avant leur match contre Wigan, Karl Robinson a confirmé qu’il y avait eu deux cas positifs de coronavirus au sein du club, avec un joueur et un membre du personnel attrapant le virus.

S’adressant à l’Oxford Mail, le patron de l’U a déclaré : « Une chose qui est extrêmement importante est la clarté, si nous connaissons tous les réglementations et que nous respectons tous les réglementations, alors je suis tout à fait d’accord.

«Nous avons deux cas en interne, un membre du personnel et un joueur – cela fait partie du monde dans lequel nous vivons.

« Les deux personnes sont asymptomatiques, ce qui vous montre qu’il est si facile de l’attraper. »

U’s Tracking St Patrick’s Athletic Winger

Selon le journaliste d’Independent.ie Daniel McDonnell, Oxford United traque l’ailier de St Patrick’s Athletic Darragh Burns.

Cependant, le U fait face à la concurrence d’Hibernian et de plusieurs autres clubs de League One, selon le rapport.

Le joueur de 19 ans a marqué sept fois en 29 apparitions alors que St. Pat’s a terminé deuxième de la Premier Division de la Ligue d’Irlande, mais a joué un rôle clé en remportant la Coupe FAI.

Oxford United appauvri perd contre les Latics

Avant le match d’Oxford à domicile contre Wigan, le patron de U, Karl Robinson, a confirmé que le nombre de cas positifs dans le camp était passé d’un jeudi à quatre samedi.

Bien qu’ils n’aient pas nommé les individus, Luke McNally, Cameron Brannagan et Herbie Kane ont tous raté le match tandis que Nathan Holland et Sam Winnall se sont absentés pour cause de blessure.

Les Latics en forme ont pris une avance de deux buts contre un milieu de terrain improvisé d’Oxford, qui a également perdu James Henry lors de l’échauffement. Cependant, les buts de Ryan Taylor et Matty Taylor ont ramené le niveau de jeu.

Bien qu’il ait plus de possession que les visiteurs, Oxford n’a pas pu empêcher Wigan de sortir pour la troisième fois alors que James McClean a frappé tard pour mettre fin à la série de neuf matchs sans défaite des U.

