Défaite de Vanesa Caballero en Angleterre

Vanesa Caballero-Antonio Glez. Matias

Le madrilène Vanesa Caballero (4-11-3, 0 KO) a connu deux défaites consécutives contre des boxeurs anglais ces derniers jours.

Hier samedi, au South Parade Pier de Southsea (Angleterre), il s’est incliné face au débutant anglais stand Ellis (1-0, 0 KO) aux points en quatre tours.

Jeudi 14, neuf jours plus tôt, à Rome (Italie) il s’était incliné aux points en six manches contre les Anglais amy andrews (2-0, 0 KO). C’est la troisième défaite consécutive de Caballero et nous souhaitons que les victoires reviennent.