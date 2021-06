Défaite française de Mercedes en raison d’un défaut de modèle stratégique

in

Mercedes a déclaré qu’une erreur de son modèle de prédiction de stratégie était la raison pour laquelle Max Verstappen a réussi à contrer Lewis Hamilton.

Hamilton a pris la tête de la course au départ lorsque Verstappen est parti et a ensuite maintenu sa position relativement confortablement pour le reste du premier relais.

Cette avance a cependant disparu lorsque la fenêtre des stands s’est ouverte, le Néerlandais étant arrivé plus tôt et retirant le dégagement.

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que leur ordinateur de stratégie avait calculé que cela n’arriverait pas, d’où la raison pour laquelle ils ne se sont pas opposés Hamilton plus tôt.

“Nous pensions que lorsque nous avions un peu plus de trois secondes à Max, nous étions à l’abri de la contre-dépouille et ce n’était pas le cas”, a-t-il déclaré.

« Même maintenant, nous ne comprenons pas pleinement pourquoi nos modèles nous disaient que nous aurions été bien. Donc, clairement, il y a quelque chose que nous devons partir et comprendre là-bas.

« Si nous avions amené Lewis dans le tour après Valtteri [Bottas], si Max nous aurait suivis je ne sais pas, mais si nous l’avions fait, je pense que cela nous aurait mis dans une position décente.

Red Bull a ensuite de nouveau dépassé ses rivaux peu de temps après, opposant Verstappen pour la deuxième fois, lui donnant du caoutchouc plus frais pour les phases finales qui lui ont permis de remporter la victoire.

Hamilton a déclaré à la radio de l’équipe qu’il voulait aussi faire un double arrêt, mais Shovlin a déclaré qu’avec l’autre Red Bull de Sergio Perez à sa manière, cela n’aurait pas aussi bien fonctionné pour le Britannique.

“Je pense que convertir Lewis en deux arrêts n’aurait pas fonctionné de la même manière”, a-t-il ajouté.

“Max vient juste de nous avoir et nous aurions dû passer par Sergio et, bien sûr, cela va être plus difficile pour Lewis que pour Max.

“Donc vraiment, c’était juste que nous pensions que nous allions bien. Nous n’aurions pas pu être plus loin sur la route. Lewis était allé à fond dans le premier relais, mais il s’arrêterait juste un tour plus tôt.

« Le pneu dur était bon dès la sortie de la boîte, mais c’est le peu qu’il nous reste à parcourir car nous n’avons pas encore vraiment compris pourquoi nous avons perdu la position. Nous pouvons compter environ deux secondes et demie sur les trois secondes.

