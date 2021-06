Défaite inattendue de Garbine Muguruza Blanco en soixante-quatrième de finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le 06/01/2021 à 08:30 CEST

L’Espagnol Garbine Muguruza Blanc, numéro 13 de la WTA et tête de série numéro 12, est laissé de côté en soixante-quatrième de finale de Roland-Garros après avoir perdu par 6-1 et 6-4 dans une heure et trente minutes contre Marta Kostyuk, ukrainien, numéro 81 de la WTA. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Muguruza Blanco a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Kostyuk, pour sa part, l’a réussi à 4 reprises. De même, la joueuse ukrainienne a réalisé un premier service de 53% et commis 6 doubles fautes, parvenant à remporter 66% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu 67% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 50% des points au service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation de l’Ukrainien et du vainqueur du match entre le joueur chinois Saisai zheng et le joueur de tennis espagnol Sara Sorribes Tormo.

La célébration du tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Fem.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi les directement classés, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les joueurs invités.