Défaite inattendue de Serena Williams en soixante-quatrième de finale de Wimbledon

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 01:45 CEST

Serena Williams, joueuse de tennis américaine, numéro 8 de la WTA et tête de série numéro 6, a pris sa retraite lors de la soixante-quatrième de finale de Wimbledon lorsque le compteur s’est reflété 3-3, le match s’est donc terminé par la victoire du joueur biélorusse Aliaksandra Sasnovitch, numéro 100 de la WTA. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

Williams a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que Sasnovich n’a pas réussi à briser le service de son rival. De même, la Biélorusse a réalisé 56% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 55% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 53% d’efficacité, une double faute et 50% de points obtenus au service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation entre le joueur de tennis biélorusse et le vainqueur du match entre les Japonais Nao Hibino et le joueur américain poire Bernarda.

Le tournoi Wimbledon Singles Fem. Il se déroule sur du gazon extérieur et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs de tennis sont vus, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les joueurs invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 21 juin et le 11 juillet à Londres.