Défaite inattendue d’Ekaterina Alexandrova en 30e de finale de l’US Open

01/09/2021

Le joueur russe Kamilla Rakhimova, numéro 134 de la WTA, surpris en gagnant par 6-4 et 6-1 en une heure et huit minutes au joueur russe Ekaterina Alexandrova, numéro 34 de la WTA et tête de série numéro 32, lors de la 30e finale de l’US Open. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les statistiques du match indiquent que la joueuse de tennis russe a réussi à casser le service de sa rivale 4 fois, a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a réussi à remporter 69% des points de service. Quant à la Russe, elle a réussi à casser une fois le service de son adversaire, obtenu 55% d’efficacité, commis 6 doubles fautes et réussi à remporter 52% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Rakhimova affrontera le vainqueur du match dans lequel la Tchèque affrontera Barbora Krejcikova et le joueur de tennis américain Christina Mchale.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 234 joueurs participent au tournoi et un total de 128 entrent en phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le championnat et les invités.