Défaite la nuit où Westbrook a brisé sa barrière

La nuit tant attendue du disque de Russell Westbrook, qu’il persécute depuis tant d’années et consciencieusement à maintes reprises, ne s’est pas déroulée de manière plus poétique. Pure Westbrook et, malheureusement pour eux, sur un chemin que le joueur et son équipe ont déjà parcouru cette saison. Battez la chanson. Pour monter d’une note de plus, avoir Russ une chance de le gagner avec un tir à deux secondes de la fin. Mais la nouvelle marque le place à la pointe de l’une des tendances les plus en vogue de la NBA: les jeux triple-double. Ce soir, le légendaire Oscar Robertson a vu son record battu, celui de 181 matches, réalisant des chiffres à deux chiffres dans trois sections des statistiques., l’un des records considérés comme intouchables dans la ligue nord-américaine il y a quelques années.

Avec 8h30 de jeu pour se concentrer sur la victoire et avec une dernière ligne de 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives Westbrook a réussi à franchir la barrière Robertson, qui datait du 1974. The Wizards a publié une vidéo commémorative dans laquelle Robertson lui-même s’est rendu à l’exploit de Westbrook: “Je suis si heureux pour vous. Votre famille est fière.” Adam Silver, le commissaire, était un autre de ceux qui l’ont félicité: “Parlez de l’éthique de travail infatigable que vous avez et de la passion que vous mettez dans ce jeu tous les soirs.” Pour lui, c’était aussi une soirée différente: “Tu as mis tellement de temps et de travail dans ce sport que c’est quelque chose dont je n’avais même pas rêvé qu’on en parle comme ça. Normalement, je ne me tape pas dans le dos pour ce que je obtenir, mais aujourd’hui je vais faire “.

La perte de Bradley Beal, qui rivalise avec Stephen Curry pour être le meilleur buteur de la NBA, a ouvert plus d’options à Russell Westbrook pour atteindre son objectif. Cela a dû être une façon à la fois héroïque et héroïque dont les sorciers sont venus combattre le jeu, une fois le record obtenu. Ils étaient à quelques pas de Westbrook lui-même, mais la victoire est restée à Atlanta. La défaite de Washington, cependant, ne semble pas être un danger trop alarmant en ce qui concerne les prochaines étapes.: Chicago est encore à trois et il reste quelques jours de saison régulière. Le record, oui, est venu avec des éléments caractéristiques: avec l’équipe couchée sur le dos, jouant pour lui et tombant. Même les fans de son équipe, qui n’a été qu’une saison, lui pardonneront ce glissement pour fêter sa grandeur même pendant quelques heures.

Les deux premiers quarts étaient vivants en attaque, avec des options individuelles de Westbrook et Smith contre un mauvais défenseur comme Trae Young et Atlanta optant pour des balles à Capela et Collins et avec des mouvements extérieurs pour Bogdanovic. Le style variait, mais les registres restaient à des niveaux similaires. Neto et Matthews comme partants, Lopez légèrement meilleur que le briseur Gafford, De’Andre Hunter de retour après une demi-saison avec blessure, etc. Beau combat. Après la pause, les skins sont sortis et le jeu en était un autre.

Young, mauvais sur les triples, avait un bon allié à Bogdanovic. Une bonne connexion. Avec eux, Atlanta est allé à la victoire. Les visiteurs ont doublé au troisième trimestre. C’est là que l’on pourrait dire que tout a fini par être décidé malgré le fait que les Wizards aient le tir pour gagner. Les devoirs doivent être faits à temps.

Hachimura a tout fait et était l’un de ceux qui ont aidé à soutenir les sorciers. L’équipe de Scott Brooks a affiché sa fameuse propension à attaquer au moment où elle en avait le plus besoin, marquant quarante-cinq points en quatrième période pour atteindre l’avantage. Il n’a pas pu entrer pleinement dans le terrain et gagner le match, malgré tout. Deux actions de l’attaquant japonais et deux de Westbrook, un triple et un jeu de contact, ont dynamisé l’équipe. Ils devaient gagner. Un vol à l’unisson de Neto et Gafford a laissé le ballon entre les mains du grand protagoniste de la nuit sans temps mort pour préparer la pièce. Le tir déséquilibré de Westbrook a manqué et la victoire ne s’est pas rendue à Washington comme le fait la marque de Robertson.