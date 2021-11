Défaites de Farlin Condori et Ezequiel Gregores au Pays de Galles

Farlin Condori

Les deux combattants des Baléares qui se sont battus cet après-midi à Swansea (Pays de Galles) ont perdu aux points.

L’Argentin résidant aux Baléares Ezequiel Gregores (2-7, 0 KO) a connu sa cinquième défaite consécutive (quatre au Royaume-Uni et une en France), perdant aux points en six rounds contre le Gallois Jake Tinklin (7-0, 0 KO), l’arbitre a statué 58-55 pour le local, tombé au sixième et dernier tour.

Et le super poids coq Farlin Condori (4-1, 1 KO) a perdu pour la première fois de sa carrière professionnelle, aux points en huit rounds, face au local Joshua John (4-0, 0 KO). L’arbitre a marqué 80-73.