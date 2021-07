Défaut de connexion : l’Inde peut-elle éviter un duopole télécom ?

Combler les lacunes en matière d’infrastructure et d’accès nécessitera des investissements importants et de la concurrence. La sortie de Vodaphone Idea nuira aux deux objectifs.

Sunil Mittal, le président de Bharti Airtel, a déclaré récemment qu’il serait « tragique » si le marché indien de l’accès aux télécommunications devait être réduit à seulement deux opérateurs concurrents. Il faisait probablement référence à la sortie possible de l’idée Vodafone en difficulté financière et à l’inutilité croissante des opérateurs publics, BSNL et MTNL. Cela laisserait essentiellement le marché à Reliance Jio et Airtel. Un duopole imminent, ou la sortie d’une major mondiale des télécommunications, sont tous deux inquiétants. Ils méritent une réponse prudente et créative.

Le marché indien des télécommunications a connu des monopoles ainsi qu’une hyper-concurrence. Il y a 25 ans, le gouvernement seul pouvait fournir des services. Dix ans plus tard, il y avait près d’une dizaine d’opérateurs concurrents. La plupart des zones de service ont maintenant quatre joueurs. Les monopoles d’autrefois, BSNL et MTNL, sont désormais des acteurs de petite taille et souvent ignorés – comme Mittal semble l’avoir fait – dans les évaluations de l’avenir du marché.

La concurrence réduite est préoccupante. La concurrence a offert des prix relativement bas, des technologies de pointe et une qualité de services acceptable. Ces gains sont désormais menacés. Il y a un long chemin à parcourir pour étendre l’accès ainsi que la capacité du réseau. La grande population de l’Inde et la dépendance presque exclusive des technologies mobiles sans fil peuvent brouiller l’analyse. Par exemple, l’Inde est classée au deuxième rang mondial, après la Chine, pour le nombre de personnes connectées à Internet. Cependant, il est aussi premier en nombre de personnes non connectées. Plus de 50 % des Indiens ne sont pas connectés à Internet, malgré des progrès considérables en termes de portée et de capacité du réseau. L’Inde est en tête de l’utilisation globale des données mobiles. Cependant, son utilisation des données par habitant ou par appareil est faible. Il dispose d’un impressionnant réseau mobile 4G. Cependant, son réseau fixe, filaire ou fibre optique, est clairsemé et souvent médiocre. Le déploiement de la 5G n’a pas encore commencé et sera coûteux. La pandémie a révélé des lacunes majeures dans l’accès existant, incitant même le juge en chef de la Cour suprême à demander des mesures au ministre des Communications.

Combler les lacunes en matière d’infrastructure et d’accès nécessitera des investissements importants et de la concurrence. La sortie de Vodaphone Idea nuira aux deux objectifs. L’entreprise est confrontée à une crise existentielle depuis qu’elle a été la plus durement touchée par le jugement de la Cour suprême sur la question de l’AGR en 2019, avec une responsabilité estimée à Rs 58 000 crore.

Fait intéressant, les intérêts et la pénalité dépassent de loin le montant principal contesté. La Cour a permis au gouvernement d’accorder aux entreprises plus de temps pour payer. Cependant, cela pourrait ne pas suffire à moins que Vodafone Idea ne puisse lever des fonds substantiels ou améliorer ses revenus grâce aux services. Il souhaite que l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) fixe des tarifs planchers pour s’améliorer. Si ses efforts échouent et qu’il ferme boutique, ce serait aussi un revers pour le gouvernement. Cela nuira à ses chances de récupérer les cotisations massives ainsi qu’à ses efforts pour être une destination attrayante pour les grands investisseurs.

La fermeture de Vodafone Idea est sans doute une préoccupation plus grande que le rôle en déclin de BSNL et MTNL. Les entreprises gouvernementales n’ont pas encore déployé la 4G et sont devenues progressivement moins compétitives. Vodafone Idea, en revanche, représente encore environ un quart des abonnements et des revenus et peut se targuer d’un réseau de qualité. Il a été jugé le plus rapide, pendant trois trimestres consécutifs, par Ookla, un service Web qui surveille les métriques Internet. L’Inde ne peut pas se permettre de gaspiller une telle capacité de réseau. Le passif de l’entreprise dissuadera tout acheteur potentiel.

Une solution possible serait de combiner les ressources du MTNL et du BSNL et de Vodafone Idea par le biais d’un partenariat stratégique. Une action gouvernementale créative peut sauver Vodafone Idea et améliorer la compétitivité de BSNL et MTNL. Cela pourrait aider à sécuriser les cotisations gouvernementales, les investissements et les emplois. Rappelons ici qu’il y a une trentaine d’années, les conditions posées par le gouvernement australien à l’entrée de son premier opérateur privé, Optus, imposaient à ce dernier de reprendre la société publique de satellites déficitaire, Aussat. Une réflexion similaire et originale pourrait bien être la clé pour échapper aux dommages collatéraux imminents.

Il n’est pas anodin d’étendre la concurrence sur le marché indien des télécommunications. D’autant plus qu’il n’y a plus de barrières réglementaires majeures à l’entrée. Tout nouvel acteur privé sera largement motivé par des considérations commerciales. L’expérience mondiale suggère que les opérateurs historiques bien implantés ont des avantages considérables. Les nouveaux joueurs sont intimidés par les investissements importants – et beaucoup de patience ! – nécessaires pour mettre en place des réseaux, attirer les clients existants et en signer de nouveaux.

Cependant, les régulateurs et les décideurs ont d’autres options pour élargir le choix des consommateurs de télécommunications. Leurs homologues dans les régimes réglementaires matures, par exemple dans l’Union européenne, ont contribué à développer de vastes marchés de revente. Reconnaissant l’influence limitée des petits acteurs, les régulateurs exigent que l’opérateur historique propose des prix de gros aux revendeurs qui étendent ensuite le choix aux utilisateurs finaux.

Cela a été pratiquement impossible en Inde. Il y a une quasi-absence d’opérateurs de réseaux virtuels (VNO) et d’autres revendeurs dignes de mention. L’un des principaux obstacles à la revente est le régime indien de redevances qui oblige les titulaires de licence à partager une partie de leurs revenus avec le gouvernement. Ainsi, la revente pourrait nuire aux revenus du Trésor, à moins que les revendeurs ne soient soumis à des prélèvements identiques. Naturellement, les prélèvements – et par conséquent les rapports et la conformité supplémentaires – sont un facteur dissuasif pour les petits acteurs. La contre-incitation découle des prélèvements basés sur les revenus, qui entraînent des coûts considérables de mise en conformité. Il disparaîtrait presque si les prélèvements étaient remplacés par, par exemple, une redevance forfaitaire calculée objectivement.

La balle est dans le camp du régulateur et du gouvernement. Ils ont des options. Mais prendront-ils des mesures décisives pour les exercer ? Ce sera « tragique » s’ils ne le peuvent pas.

L’auteur consulte sur les questions de réglementation et de politique dans l’espace des télécommunications et d’Internet

mahesh.uppal@gmail.com

