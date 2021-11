Défauts de crédit : Reliance Capital se dirige vers les tribunaux de l’insolvabilité

Reliance Capital a signalé une perte nette consolidée de Rs 1,649 crore.

La Reserve Bank of India (RBI) a remplacé lundi le conseil d’administration du prêteur promu par le groupe Anil Dhirubhai Ambani, citant des défauts de paiement et de « graves problèmes de gouvernance » auxquels la NBFC n’a pas pu répondre. Reliance Capital se dirige vers les tribunaux de l’insolvabilité ; dans l’intérim, Nageswar Rao Y, ancien directeur exécutif de la Bank of Maharashtra, assumera les fonctions d’administrateur.

Dans un avis d’échange samedi, Reliance Capital avait déclaré que son endettement financier total, y compris la dette à court et à long terme, s’élevait à 21 781,01 crore de roupies. Ce montant comprend les intérêts courus jusqu’au 31 octobre. Les analystes estiment la dette consolidée de la NBFC à près de Rs 40 000 crore. Parmi ses créanciers figurent quelques banques du secteur public.

Gravement touché par la crise des liquidités après les défauts de paiement d’Infrastructure Leasing & Financial Services, le prêteur a signalé une perte nette de Rs 253 crore pour le trimestre de septembre. Dans les notes au compte, Reliance Capital a déclaré avoir manqué au remboursement de la dette envers les prêteurs et les détenteurs d’obligations contre lesquels plusieurs prêteurs ont déposé des plaintes contre la société. Au cours du trimestre terminé en mars 2021, Reliance Capital a déclaré une perte nette consolidée de Rs 1 649 crore.

« La société a subi des pertes au cours de l’année en cours et de l’année précédente, ce qui indique qu’il existe une incertitude importante qui peut jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. La Société est en train de remplir ses obligations par le biais d’une monétisation limitée dans le temps de ses actifs en accord avec le fiduciaire des débentures (Vistra) et les détenteurs de débentures », a-t-il déclaré.

La banque centrale a déclaré qu’elle lancerait bientôt le processus de résolution de Reliance Capital en vertu des règles de 2019 sur l’insolvabilité et la faillite (procédures d’insolvabilité et de liquidation des fournisseurs de services financiers et demande à l’autorité d’adjudication). La RBI demandera également au NCLT Mumbai de nommer le administrateur en tant que professionnel de la résolution de l’insolvabilité, a déclaré la banque centrale.

Reliance Capital est le troisième prêteur non bancaire après Dewan Housing Finance Corporation et les sociétés du groupe SREI dont le conseil d’administration a été remplacé par la RBI.

