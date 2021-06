“Défectueux, pour publicité”: la Haute Cour de Delhi rejette le plaidoyer de Juhi Chawla contre le déploiement de la 5G et impose une amende de Rs 20 lakh

Après le prononcé de l’ordonnance, l’avocat de Chawla a demandé une suspension du verdict, ce qui a été catégoriquement nié par le tribunal.

La Haute Cour de Delhi a annulé le procès intenté par l’actrice devenue militante Juhi Chawla contre le procès de la technologie de réseau 5G, déclarant que le plaidoyer était défectueux et déposé pour avoir fait de la publicité dans les médias. Le juge JR Midha a noté que Juhi Chawla avait elle-même diffusé le lien Web de l’audience sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il semblait que la plainte avait été déposée pour faire de la publicité. La Haute Cour a également infligé une amende de Rs 20 lakh à Juhi Chawla ainsi qu’à d’autres plaignants pour avoir abusé de la procédure judiciaire et fait perdre du temps au tribunal.

« Les plaignants ont abusé de la procédure judiciaire. Des frais de Rs 20 lakh sont imposés aux plaignants : Cour. Il semble que le costume était pour la publicité. Juhi Chawla a fait circuler le lien de l’audience sur les réseaux sociaux », a déclaré Bar and Bench citant la Cour.

Le partage du lien d’audience sur les réseaux sociaux a entraîné des interruptions répétées par des inconnus qui ont continué à chanter des chansons des films de Juhi Chawla pendant l’audience. Le tribunal a dû bloquer la personne et a ordonné une affaire d’outrage à son encontre. Il a également ordonné à la police de Delhi d’identifier les personnes et de prendre des mesures contre ceux qui ont créé des troubles.

La Haute Cour a également noté que la plainte n’avait pas été vérifiée et que seuls quelques paragraphes étaient considérés comme « vrais ». « Il n’y a pas de connaissance personnelle des averments. Plainte fondée sur un avis juridique non soutenable », a déclaré le tribunal.

Après le prononcé de l’ordonnance, l’avocat de Chawla a demandé une suspension du verdict, ce qui a été catégoriquement nié par le tribunal. « L’affaire est terminée. Vous avez vos recours légaux. L’avocat doit connaître ses limites », a déclaré le tribunal.

Juhi Chawla aura la possibilité de faire appel du verdict devant la Cour suprême. L’actrice avait fait valoir dans son procès qu’il pourrait y avoir un danger de nature imminente en raison des rayonnements 5G.

