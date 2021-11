Défendez votre série Galaxy Note 20 avec les étuis Otterbox ce Cyber ​​Monday

Vous cherchez la meilleure coque pour votre téléphone Samsung ? En ce qui concerne les étuis haut de gamme fabriqués avec des matériaux fantastiques, Otterbox est votre choix numéro un. Le fabricant de boîtiers propose une multitude d’options dans différentes couleurs et textures pour la série Galaxy Note 20. Si vous vous êtes procuré un nouveau téléphone cette saison, vous pouvez aussi bien compléter l’emballage et obtenir un nouvel étui brillant pour l’accompagner.

La série Note 20 de Samsung se compose de deux modèles aux États-Unis, le Note 20 5G et le Note 20 Ultra. Otterbox a piraté et réduit les prix de nombreux boîtiers pour ces deux modèles. Nous avons rassemblé ici les plus beaux étuis en vente pour votre série Note 20. Cela comprend la série Defender robuste, la série Symmetry mince et mince, ainsi que la série Commuter axée sur l’hygiène.

Otterbox existe depuis toujours, et il y a une bonne raison à cela. La marque est cohérente dans sa conception et sa qualité sur tous ses produits. C’est pourquoi nous avons nommé Otterbox le meilleur fabricant de coques de téléphone de 2021 ici sur Android Central. Profitez de ces énormes baisses de prix, certains modèles coûtant bien plus de la moitié du prix habituel !

Le cas curieux du glouton Otterbox

Série Otterbox Symmetry – Galaxy Note20 Ultra | 53% de réduction



Cet étui lisse est disponible dans une teinte cendrée apaisante appelée Early Grey. Votre Note20 Ultra sera comme neuf dedans. Il a des accents sombres sur les bords et une finition haut de gamme.

23 $ sur Amazon

Série Otterbox Symmetry – Galaxy Note20 5G | 74% de réduction



Montrez un peu de peau avec la série Otterbox Symmetry Clear. Profitez de la couleur mystique de votre Galaxy Note20 et éblouissez-le avec un peu d’éclat dans ce cas.

13 $ sur Amazon

Ce ne sont que deux de nos coques préférées pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et le Samsung Galaxy Note 20 5G. Parcourez les autres goodies Otterbox à prix réduit dans la collection ci-dessous. Il existe un bon nombre de belles housses offrant différents niveaux de ténacité et de protection.

Si vous avez acheté une ou deux coques, envisagez également de marquer une prise en main du téléphone. Des tonnes d’adorables PopSockets sont disponibles à bas prix avec les offres Cyber ​​Monday. Un nouveau PopSocket associé à un étui Otterbox donnera à votre téléphone de la série Note 20 un relooking époustouflant, juste à temps pour les vacances !

Série Otterbox Defender – Galaxy Note20 Ultra | 26% de réduction



Ce boîtier de la série Defender en Rasberry Wine porte un nom très précis. La profondeur de la couleur est fascinante et semble merveilleusement élégante. Vous obtenez une durabilité robuste, ce qui en fait un loup dans des vêtements foxy.

36 $ sur Amazon

Série Otterbox Commuter – Galaxy Note20 Ultra | 45% de réduction



Conçu pour les déplacements quotidiens, cet étui de la série Commuter équilibre la protection contre les chutes avec le look. Il est également de nature antimicrobienne, tuant les germes qui contaminent votre téléphone lors de vos déplacements.

22 $ ​​sur Amazon

Série Otterbox Defender – Galaxy Note20 5G | 55% de réduction



Arborant une nuance de bleu marine foncé, cette option de couleur s’appelle Varsity Blues. La série Defender d’Otterbox offre à votre Note20 5G une protection renforcée contre les éléments.

27 $ sur Amazon

Série Otterbox Commuter – Galaxy Note20 Ultra | 41% de réduction



Cette housse présente un ajustement serré et une finition rose pâle. Vous pouvez le glisser facilement dans votre poche et les bords adhérents empêchent les chutes.

24 $ sur Amazon

Série Otterbox Symmetry – Galaxy Note20 Ultra | 65% de réduction



Ce n’est pas un étui en silicone transparent ordinaire. Vous pourrez bien regarder le magnifique dos de votre Galaxy Note 20 Ultra, mais ce n’est pas fragile. Cet étui Otterbox est conçu avec précision, avec des coins surélevés pour le rendre résistant aux chocs.

17 $ sur Amazon

Série Otterbox Symmetry – Galaxy Note20 5G | 60% de réduction



Habillez votre Note20 5G de cette coque noire Symmetry Series pour un look chic. Il est vraiment léger et se sent super confortable à tenir.

20 $ sur Amazon

Série Otterbox Defender – Galaxy Note20 5G | 50% de réduction



Est-ce violet ? Est-ce marron? Cette couleur ne manquera pas d’inspirer des conversations animées sur sa vraie nature. Construit comme un réservoir, l’abat-jour Rasberry Wine donne à votre Note 20 une tenue luxueuse.

30 $ sur Amazon

Série Otterbox Symmetry – Galaxy Note20 Ultra | 25% de réduction



Otterbox appelle cette variante de couleur Cake Pop et nous l’adorons. La teinte rose vif éclate d’une manière sans vergogne. C’est élégant, c’est rose, et c’est très, très, fort.

37 $ sur Amazon

Série Otterbox Defender – Galaxy Note20 Ultra | 46% de réduction



D’une manière ou d’une autre, cet étui extrêmement durable parvient à avoir l’air très élégant. Il est tout noir et présente un étui à clip de ceinture sur le panneau arrière secondaire, qui est amovible. Une conception intelligente vous permet d’utiliser l’étui comme béquille en cas de besoin.

33 $ sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.