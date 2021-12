Défendre Julian Assange, c’est défendre quiconque ose dire la vérité

— du rapport Black Agenda

Le 10 décembre était la Journée internationale des droits de l’homme. C’est toujours une fête fictive pour les États-Unis, qui enferment leur propre peuple à des taux dépassant ceux de tous les autres pays, et font régulièrement la guerre au reste du monde. En 2021, la date a été traitée comme une moquerie encore plus que par le passé. Joe Biden a convoqué un étrange sommet sur la démocratie, au cours duquel il a déclaré que les autres nations étaient bonnes ou mauvaises selon qu’elles acceptaient ou non les diktats de l’empire américain. Bien que ce soit à Londres que les États-Unis se soient comportés de manière particulièrement honteuse, travaillant avec le Royaume-Uni pour obtenir le droit d’extrader Julian Assange.

En 2018, Assange a été inculpé par le tribunal du district oriental de Virginie, un tribunal suspendu où les acquittements sont rares. Son infraction en est une que le système ne tolérera pas. Pendant des années, son organisation, Wikileaks, a révélé les crimes américains commis dans le monde.

Assange s’est heurté à quatre présidents américains différents, républicains et démocrates. Wikileaks a révélé les crimes de guerre commis pendant l’administration de George W. Bush dans leurs journaux de guerre en Irak et en Afghanistan. Le soldat Chelsea Manning a divulgué la vidéo du meurtre collatéral, qui montre la mort de civils, dont deux journalistes de ., alors qu’ils ont été abattus par un équipage d’hélicoptère de l’armée américaine en 2007.

Collateral Murder a été publié en 2010 lorsque Barack Obama était président. Toutes les prétendues différences entre démocrates et républicains disparaissent lorsque l’hégémonie américaine a besoin de protection. Le procureur général d’Obama, Eric Holder, a confirmé qu’Assange faisait l’objet d’une enquête. Alors que le ministère de la Justice a finalement choisi de ne pas inculper, il a jeté les bases pour que Donald Trump fasse d’Assange un prisonnier politique. L’utilisation sans précédent par Obama de la loi sur l’espionnage a envoyé d’autres dénonciateurs en prison et a donné à Trump l’autorisation de mettre la main sur Assange. Comme toujours, Joe Biden suit la politique de Trump et continue la persécution d’Assange.

L’administration Trump s’est appuyée sur le travail du DOJ d’Obama et a obtenu un acte d’accusation de 17 chefs d’accusation en 2018, avec des accusations qui pourraient entraîner une peine de 175 ans. Bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés aux accusations criminelles, qui étaient inutiles tant que le gouvernement équatorien donnait refuge à Assange dans son ambassade à Londres. L’administration Trump a obtenu un prêt de 4 milliards de dollars du FMI pour l’Équateur, juste un mois avant la levée des protections d’Assange. Le moment de la transaction et de l’arrestation n’était clairement pas une coïncidence.

Il n’est pas surprenant que les présidents fassent la guerre aux diseurs de vérité du monde. Ce qui est particulièrement décourageant, c’est la façon dont les journalistes ont abandonné Assange et se sont transformés en porte-parole du gouvernement américain s’ils discutent de son cas.

Des médias tels que le New York Times, le Washington Post et le Guardian ont travaillé avec Assange pendant des années, imprimant régulièrement les révélations de Wikileaks. Pourtant, ils ont peu parlé pour sa défense depuis son arrestation le 11 avril 2019. Les élites libérales non plus, qui répètent le mensonge selon lequel Assange est responsable de la défaite d’Hillary Clinton en 2016. Selon les propagandistes démocrates, des agents russes ont piraté les ordinateurs du Comité national démocrate et donné une mine d’e-mails embarrassants à Wikileaks. Hillary Clinton qualifie même l’organisation de « Wikileaks russes » juste au cas où quelqu’un oublierait de blâmer les autres pour sa débâcle politique.

Bien sûr, Wikileaks a reçu les documents DNC de la même manière qu’ils ont reçu tous les autres. Un dénonciateur a divulgué le matériel et le reste appartient à l’histoire. Sauf que l’histoire ne s’est pas déroulée comme la plupart des gens l’avaient prédit. Hillary Clinton a perdu, en grande partie à cause des comportements corrompus révélés par Assange.

Les révélations de la DNC étaient une menace aussi grande que les journaux de guerre. Assange a exposé comment la campagne Clinton a amplifié Trump, croyant à tort qu’il serait le républicain le plus facile à vaincre. Ils ont également prouvé que le processus principal était truqué contre Bernie Sanders, qui aurait été le meilleur candidat. Les révélations ont dû être étouffées et la nécessité de faire d’Assange un bouc émissaire n’a fait que s’intensifier avec le temps. Russiagate était le moyen de diffamation et le rendait persona non grata avec des gens qui auraient pu être ses défenseurs.

La vidéo Collateral Murder montre le meurtre de deux Irakiens employés par . à Bagdad. On pourrait penser qu’une certaine courtoisie professionnelle serait étendue à leurs souvenirs, ne serait-ce que pour l’apparence. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionnent les médias d’entreprise. Ils travaillent au nom de l’État et oublient commodément leur relation passée avec Wikileaks et les meurtres de leurs collègues afin de pouvoir rester dans les bonnes grâces des personnes qui poursuivent Assange.

En fin de compte, les États-Unis et le Royaume-Uni ne pourraient pas du tout être de mauvais acteurs si de puissants médias se comportaient comme des entités indépendantes et non comme un bras de l’État. Assange n’a pas d’amis influents et siège à la prison de Belmarsh, après avoir subi un accident vasculaire cérébral le 27 octobre 2021. Sa santé physique et mentale se détériore tandis que des personnes sans scrupules à Londres et à Washington décident de son sort.

Le processus corrompu doit être exposé et tous les partisans d’Assange doivent s’exprimer. Les États-Unis ne devraient pas être autorisés à utiliser la loi sur l’espionnage ou tout autre mécanisme pour capturer qui que ce soit, n’importe où et l’accuser d’un crime de légalité douteuse. S’ils sont autorisés à le faire dans ce cas, ils le feront certainement à nouveau. Quiconque veut dénoncer des crimes graves se retrouvera dans la position d’Assange. Les personnes qui s’opposent à l’empire et à ses machinations sont toutes en danger si Assange est extradé et est jugé par le tribunal du district de l’Est. C’est un prisonnier politique et d’autres le seront aussi si les poursuites se poursuivent. Il n’est pas exagéré de dire que nous sommes tous Julian Assange.

Margaret Kimberley

