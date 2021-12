Défendre la pédophilie est la conclusion logique de la théorie queer

Allyn Walker, un ancien professeur à l’Université Old Dominion qui s’identifie comme non binaire, a démissionné le mois dernier à la suite de critiques découlant des opinions de Walker sur la pédophilie. Walker a soutenu que les pédophiles devraient être déstigmatisés en les identifiant comme des « personnes attirées par des mineurs » (« PAM ») plutôt que le terme péjoratif « pédophile », car l’attirance pour les enfants est une orientation sexuelle et non immorale.

Le prétexte est que les pédophiles sont plus susceptibles de demander un traitement si leurs penchants sexuels sont déstigmatisés. Au lieu de s’appuyer sur des preuves empiriques pour déterminer les raisons de ces tendances ou stratégies qui assureront la sécurité des enfants, Walker s’appuie sur des outils théoriques queer pour affirmer que les pédophiles sont injustement opprimés par les structures de pouvoir de la société en tant que groupe des « démons populaires les plus détestés de notre temps. »

Qu’est-ce que la théorie queer ?

Walker est un sociologue et criminologue queer qui utilise le prisme de la théorie queer pour expliquer la société humaine et le crime. Comme d’autres théories critiques, la théorie queer recherche une conscience critique collective qui identifiera et démantèlera les structures et les dynamiques du pouvoir identitaire.

La théorie queer cherche à unir les groupes opprimés qui ne relèvent pas des catégories linguistiques normatives privilégiées du sexe (masculin ou féminin) et de la sexualité (hétéro, gay, bisexuel) en une seule bannière opprimée du queer. Pour ce faire, elle s’appuie sur le principe de connaissance postmoderne, qui rejette les connaissances objectives et privilégie les « connaissances » issues du vécu des individus de certains groupes identitaires.

Application de la théorie queer à la pédophilie

Walker utilise des outils théoriques pour problématiser le traitement de la pédophilie en tant que perversion sexuelle pour atteindre son objectif. Elle utilise le pouvoir du langage pour défendre le nouvel acronyme « MAP » et brouille les frontières de la sexualité. L’accent est mis sur l’oppression collective des pédophiles.

Utilisant une perspective « déconstructionniste », Walker soutient que la pédophilie est une « construction sociale ». Elle conclut avec audace que l’attirance sexuelle pour les mineurs n’est pas moralement offensante et affirme que la diffamation de la pédophilie concerne davantage le contrôle des minorités sexuelles que la santé ou la sécurité des enfants.

Étonnamment, cette normalisation de la pédophilie n’est pas unique à Walker. Une autre professeure à l’ODU, Vanessa Panfil, a beaucoup travaillé avec Walker sur au moins un article scientifique plaidant pour la déstigmatisation de la pédophilie. Panfil semble toujours avoir un emploi rémunéré à l’ODU. De plus, Michel Foucault (que Walker cite abondamment) a demandé la suppression des lois sur le consentement sexuel en France. De même, Gayle Rubin a défendu la pédophilie dans son essai de 1984 « Thinking Sex ».

Absents de l’analyse de Walker, et des analyses de beaucoup de ceux qui pensent de même, sont les vraies victimes de la pédophilie : les enfants. Walker préconise l’utilisation de pornographie « envoûtante et de haute qualité » pour les pédophiles afin de résister à leur attirance sexuelle pour les enfants. Malheureusement, Walker semble supposer que les seules victimes de la pornographie enfantine sont les personnes poursuivies pour cela et ne prend pas en compte le traumatisme infligé aux enfants victimes de la traite et utilisés dans la création de ce «porno de haute qualité».

Walker utilise les outils théoriques de la théorie queer pour justifier une opinion personnelle selon laquelle les adultes devraient être libres de fantasmer et de sexualiser les enfants – tant qu’ils ne les touchent pas. Elle s’est servie de la position de la théorie queer dans le mouvement pour la justice sociale pour justifier ce qui semble être la prochaine étape logique du démantèlement des normes sexuelles par la théorie queer. Cela doit être rejeté d’emblée.

La théorie queer dans les écoles

Malheureusement, le rejet par la théorie queer des « constructions sociales » conçues pour protéger les plus innocents – même le rejet pur et simple de « l’innocence de l’enfance » – s’est propagé jusqu’à la pédagogie de l’école primaire. La « licorne du genre » est enseignée aux petits enfants dans les écoles et des livres comme « Gender Queer », qui contient des bandes dessinées pornographiques, se trouvent dans les bibliothèques des écoles publiques. Les enquêtes d’apprentissage socio-émotionnel menées par des fournisseurs comme Panorama Education demandent aux enfants en détail leurs préférences sexuelles.

Au nom du « démantèlement des structures et des dynamiques de pouvoir » autour de la sexualité, les théoriciens queer doivent faire en sorte que des choses qui étaient autrefois tabous (comme la sexualisation des enfants) ne soient plus tabous. Les théoriciens queer excusent l’immoralité de la pédophilie parce qu’elle les aide à réaliser leur propre programme.

Par exemple, ils prétendraient que la pédagogie queer empêche les enfants queer d’être « altérés » à l’école. Pourtant, cette conclusion suppose que les enfants devraient être sexualisés en premier lieu. De plus, pour parvenir à cette conclusion, les avantages du fait que les enfants homosexuels ne soient pas « d’autres » doivent l’emporter sur les risques de sexualiser les enfants et de les exposer à des livres et à des informations qui, du moins dans certains États, contreviendraient aux lois sur l’obscénité.

Cette conclusion est loin d’être établie. En fait, étant donné les lois sur l’obscénité actuellement en vigueur dans certains États, il semblerait que notre société ait déterminé que la sexualisation des enfants reste interdite aux particuliers – et devrait donc rester dans les écoles.

Avant de nous laisser influencer par des excuses théoriques pour changer les normes sociétales qui protègent les enfants, nous devons tous décider jusqu’où notre conscience morale collective permettra au mouvement de justice sociale d’aller dans son exploitation de nos frontières. Je pense que nous l’avons laissé aller assez loin. La sexualisation des enfants n’a pas sa place dans les écoles ou dans notre société. C’est simplement une frontière qui ne doit pas être exploitée.

Jennifer Rawls est avocate en exercice et mère célibataire. Dans son temps libre, elle a passé l’année dernière à essayer de comprendre pourquoi les enfants sont sexualisés et endoctrinés par des agendas politiques à l’école.