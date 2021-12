Défendre les causes des femmes – L’Express Financier

L’approche centrée sur les femmes de Pea est guidée par diverses histoires, dialogues et activités qui tournent autour des droits des femmes et du féminisme.

Le grand masque en forme de pois de la princesse Pea n’est pas seulement une sculpture vivante de marque, il s’accompagne également d’un sens des responsabilités. Dans son propre flair innovant et artistique de narration, l’artiste visuelle et de performance anonyme basée à Gurugram vise maintenant à sensibiliser à l’accès à des soins de santé dignes pour les femmes à Patna, Bihar, à travers sa dernière campagne.

L’approche centrée sur les femmes de Pea est guidée par diverses histoires, dialogues et activités qui tournent autour des droits des femmes et du féminisme. Dans sa collaboration avec la campagne centrée sur les femmes « Khud Se Pooche », elle co-crée une installation visuellement attrayante utilisant des textiles, des broderies et des patchworks pour créer une œuvre d’art spécifique au site. Il sera affiché dans la ville plus tard ce mois-ci.

Identifiée par sa grosse tête d’anime, la princesse Pea est synonyme du monde de l’art contemporain et de la mode. Faisant son entrée sur la scène artistique en 2009 avec son solo à l’India Art Fair, l’artiste a ensuite fait des promenades émouvantes dans des lieux publics ou des événements comme le Lakme. Fashion Summer Resort Week 2018, explorant la société et l’identité avec une satire sous-jacente des préoccupations mondiales.

Mais dans la dernière campagne centrée sur les femmes, elle met en évidence la discrimination fondée sur le sexe dans la société à travers ses ateliers qui visent à réduire les inhibitions et à encourager le partage de récits personnels. Les enseignements de ces sessions formeront la base d’un symbole pour la campagne qui représente la dignité pour toutes les femmes de Patna. «Mes projets ont principalement inclus des femmes au foyer, de petits entrepreneurs, des femmes handicapées ainsi que des femmes qui ont subi des abus, souffrent de violence liée à l’image corporelle et de santé mentale parmi les thèmes de la visibilité et de l’effacement systémique. C’est une opportunité unique où l’intervention peut devenir un symbole de force et une exigence de dignité », déclare la princesse Pea.

La campagne Khud Se Pooche est menée par et pour les femmes pour promouvoir l’accessibilité à des soins de santé dignes. Il est développé par des organisations telles que Sakhi, Gaurav Gramin Mahila Vikas Manch et Bihar Youth for Child Rights avec le soutien d’organisations telles que BihArt, Center for Social Equity and Inclusion, Population Foundation of India et le Lion’s Club of Patna.

Avec plus de 1 000 femmes et filles âgées de 18 à 30 ans, le programme dotera les femmes de Patna de compétences en narration numérique autour des soins de santé et amplifiera la voix via les médias sociaux et les événements publics. Une série de tournées de présentation en octobre et novembre par des artistes de l’École nationale d’art dramatique jouant des pièces de rue dans 20 endroits à Patna, en plus du renforcement de la communauté des femmes par le leadership et les compétences de narration, a eu lieu. L’objectif est d’amener les femmes à définir leurs propres récits via diverses plateformes et à demander des soins de santé en tant que droit humain.

« Bien que la campagne soit une opportunité pour les jeunes femmes de Patna de faire entendre leur voix et de briser les tabous autour de leurs établissements de santé, c’est un gros problème pour les femmes qui sont laissées sans surveillance ou se sentent sans valeur. La plupart du temps, ils acceptent cela comme faisant partie de leur vie quotidienne. L’idée est de changer le cours de l’action aux niveaux micro et macro en façonnant finalement leur vie dans son ensemble », explique Sagrika Singh, basée à Patna, directrice des programmes de l’ONG Sakhi.

L’infrastructure de santé globale de l’Inde étant en mauvais état, il est nécessaire de sensibiliser, en particulier chez les femmes, pour s’attaquer aux problèmes liés aux règles, à l’avortement et à la grossesse. Le manque de « dignité » dans les soins de santé est un élément dissuasif pour les femmes qui s’adressent aux services liés à la santé. L’accès à des services de santé appropriés a toujours été une préoccupation pour les femmes de Patna ; cependant, la qualité de ces services est généralement ignorée.

Le rapport sur la santé des femmes indiennes 2021, qui a interrogé 1 000 femmes actives âgées de 25 à 55 ans dans sept villes, a révélé qu’environ la moitié d’entre elles ne sont pas à l’aise de parler d’un ou de plusieurs problèmes de santé en raison du tabou sociétal et des stigmates qui leur sont associés. Une étude menée par Emcure Pharmaceuticals en association avec Ipsos Research Private Limited (Ipsos Inde) donne un aperçu des perspectives sociales, culturelles et médicales des travailleuses et trouve des solutions impliquant diverses parties prenantes.

L’enquête a révélé les stigmates liés à la santé auxquels sont confrontées les femmes travaillant dans des emplois de col blanc, leurs problèmes sociaux et professionnels. Les principales conclusions indiquent que 90 % des femmes qui travaillent sont confrontées à un conflit d’intérêts tout en équilibrant leurs obligations familiales, personnelles et professionnelles ; 86 % des femmes actives ont vu leurs collègues, parents ou amis quitter le marché du travail, 59 % ont cité les problèmes de santé comme principale raison.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.