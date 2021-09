Défendre l’excellence : Stronghold Engineering, Inc. et la rénovation de la base aéronavale

Stronghold Engineering, Inc. est une entreprise de construction et de conception fondée en 1991 par Beverly et Scott Bailey. Au cours des trois dernières décennies, SEI est devenu un acteur important dans son industrie et est l’un des entrepreneurs généraux les plus prospères de la région du sud de la Californie. L’entreprise a reçu de nombreuses distinctions, notamment des prix de construction d’AGC, DBIA, ABC et ENR.

L’engagement de Stronghold Engineering envers son travail et la qualité de ses projets a permis à l’entreprise de collaborer sur une grande variété de projets, y compris la collaboration avec le gouvernement américain et les bâtiments gouvernementaux. En conséquence, SEI continue d’être l’un des meilleurs choix pour la restauration et la rénovation de bâtiments historiques et de sites gouvernementaux. L’un de ces projets était la rénovation de la Naval Air Station North Island à San Diego, en Californie. Ici, nous allons examiner de plus près ce projet SEI fondamental.

À propos de la base aéronavale

Conçue par Bertram G. Goodhue dans un style néo-espagnol, la base aéronavale a été inscrite au registre national des lieux historiques en 1990. De nombreux porte-avions de la marine américaine appellent la base aéronavale de l’île du Nord leur port d’attache. Située au nord de la péninsule de Coronado sur la baie de San Diego, et construite en 1917, la Naval Air Station est l’un des plus grands complexes aérospatiaux-industriels des États-Unis. Le complexe est l’un des lieux les plus importants de l’histoire de l’US Navy, car il est également appelé le « berceau de l’aviation navale ». Ce titre lui a été accordé par le House Armed Services Committee en 1963.

L’histoire de la base aéronavale remonte à plus loin que 1917. En 1911, l’île du Nord a été l’hôte du premier vol en hydravion. De 1912 à 1917, il a été utilisé par l’armée et la marine comme école de pilotage. En 1923, le premier vol continental sans escale et le premier ravitaillement en vol ont été effectués ici. Puis, en 1927, Charles A. Lindbergh a décollé de Rockwell Field sur l’île du Nord et a volé jusqu’à Paris, en France. Il s’agissait du premier vol en solo au monde sans escale de New York à Paris, pour lequel Lindbergh a remporté le prix Orteig.

La marine et l’armée des États-Unis ont continué à partager ces locaux jusqu’en 1937, date à laquelle l’armée est partie et la marine a été laissée au contrôle de la région. Avant que la Marine ne prenne le contrôle de la région en 1912, la base aéronavale abritait l’école de pilotage de Glen Curtiss. L’école de pilotage a non seulement formé certains des aviateurs américains les plus célèbres, mais aussi des pilotes japonais, dont le lieutenant Yamada, qui est devenu le chef de l’aviation navale de la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. La base aéronavale a également joué un rôle clé dans les efforts de guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C’était une base américaine majeure qui soutenait les opérations dans le Pacifique. La base aéronavale fait également partie de l’histoire du cinéma puisque de nombreux films y ont été tournés, dont The Flying Marine, Hell Drivers et Flying Fleet.

The Stronghold Engineering, Inc. Rénovation

En juillet 2003, Stronghold Engineering a remporté un contrat en tant que maître d’œuvre pour la rénovation de l’historique Naval Air Station North Island, à San Diego, en Californie. La base aéronavale couvrait une superficie de 845 000 pieds carrés et le coût total du projet dépassait 7 millions de dollars. Le projet a été achevé en décembre 2004.

Stronghold Engineering a été chargé de rénover et de réparer quatre bâtiments dans le quartier historique de la base aéronavale. Les bâtiments ont nécessité des modifications esthétiques et structurelles pour se conformer aux exigences en matière de ressources culturelles. Parmi les quatre bâtiments pour lesquels SEI était le maître d’œuvre, l’un d’eux était la tour de béton de neuf étages immédiatement reconnaissable. Le célèbre auditorium et le bâtiment administratif de 40 141 pieds carrés figuraient également sur la liste des bâtiments. L’auditorium est célèbre pour avoir accueilli Bob Hope et les Marx Brothers, qui sont régulièrement apparus dans des émissions USO organisées à l’auditorium.

Grâce aux efforts dévoués de SEI, ce bâtiment historique a été projeté dans le futur tout en conservant son charme historique. SEI est connu pour ses initiatives de développement durable et ses techniques de construction à la pointe de l’industrie. Les rénovations effectuées à la base navale comprenaient un tout nouveau système de CVC écoénergétique, des travaux d’électricité et de plomberie, ainsi qu’un nouveau système de sécurité incendie. SEI a également installé de nouvelles armoires, des revêtements de sol et un nouveau revêtement mural en carreaux de céramique.

Le projet nécessitait une entreprise professionnelle avec des années d’expérience car il impliquait de travailler directement avec le siège de l’AIRPAC, une partie du département américain de la Marine. Stronghold Engineering s’est imposé comme le choix évident. Pendant toute la durée du projet, Stronghold a été sensible aux occupants des bâtiments administratifs, a maintenu des lignes de communication ouvertes et détaillées avec les autorités et a fait preuve de diligence raisonnable dans le maintien de l’entretien ménager.

SEI a pu terminer le projet dans un délai relativement court, ce qui est un exploit en soi. Cela a été possible parce que l’entreprise a mis en place un calendrier accéléré, qui comprenait la conception et la construction du projet simultanément. SEI est allé au-delà de ce que l’on attendait d’eux. Pour s’assurer que les besoins de toutes les parties prenantes ont été satisfaits, un effort de partenariat formel a été lancé. Cela a également permis à SEI de maintenir l’intégrité de la portée et de garantir un travail d’équipe efficace. Tout au long du projet, le respect des normes de qualité les plus élevées a été assuré par un responsable du contrôle de la qualité de l’entrepreneur qui est resté sur place.

À la fin de la rénovation

SEI a terminé le projet de manière exceptionnelle, comme en témoigne l’évaluation de performance exceptionnelle qu’ils ont reçue. Le projet a également permis à Stronghold Engineering de remporter le prix ABC San Diego : Excellence in Construction. Les efforts de partenariat de SEI ont été reconnus par le Design Build Institute of America, qui leur a décerné le prix « Excellence in Partnering ». Associated General Contractors a également remis à SEI le prix « Build San Diego ».

Une fois le projet achevé avec succès, Ashley Blakely du ROICC Coronado, département américain de la Marine, a déclaré : « Le produit était exceptionnel… la flexibilité et la générosité de Stronghold étaient impressionnantes…. La direction de Stronghold est allée au-delà de nos attentes pour fournir au gouvernement un bon produit…. Le gouvernement a hâte de s’associer à Stronghold sur de futurs projets.

Steve Hassett, l’ingénieur général de supervision de NAVFAC SW a félicité l’initiative de partenariat de SEI et a déclaré : « L’équipe du projet s’est bien associée à la Marine tout au long des phases de conception et de construction du projet. La sécurité a été démontrée par aucun incident avec perte de temps. L’entrepreneur avait une bonne coordination avec les installations de la base et les services publics lorsqu’il s’agissait de sécuriser correctement le chantier.