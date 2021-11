Défense désastreuse des Lakers sur un jeu décisif contre Oklahoma City Thunder

Les Lakers de Los Angeles ne finit pas de voler et des défaites comme celle subie avant Le tonnerre d’Oklahoma City Ils montrent clairement les lacunes d’une équipe qui reste trop dépendante de Lebron James. Les nouvelles pièces de l’équipe ne sont pas tout à fait décisives et il y a des déficits d’attention évidents au niveau défensif. La preuve en est la terrible manière dont ils ont tenté de voler le ballon à leurs rivaux dans la partie décisive du match, leur permettant de marquer facilement et de condamner le duel.

La défense de Westbrook ? – # NBA #NBATwitter #LakeShow pic.twitter.com/cw8iVu5vVj – MassiveBall (@MassiveBall) 5 novembre 2021