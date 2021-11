Défense et justice se classe troisième dans une ligue qui domine la rivière

19/11/2021 à 04:42 CET

Défense et Justice a grimpé à la troisième place du tournoi argentin en battant Unión 2-3 et profiter de la chute de Lanús par le même score lors de sa visite à Patronato au début de la vingt et unième journée.

Avec deux buts de Walter Bou et un de Miguel Ángel Merentiel, Défense et Justice a ajouté sa dixième victoire contre Unión, qu’il a annulée par Emanuel Brítez et Claudio Corvalán.

El Halcón ajoute 37 points et bat Lanús, que lors d’une autre réunion émouvante ce jeudi est tombé 3-2 contre le conseil d’administration.

José Sand et Ignacio Malcorra donnent l’avantage à Garnet, mais le local est revenu avec des buts de l’Uruguayen Júnior Arias, Héctor Canteros et aussi de l’Uruguayen Sebastián Sosa Sánchez.

Aldosívi, sur le banc duquel se trouve l’ancien attaquant Martín Palermo, remporté par 0-2 à Banfield avec des buts de l’Uruguayen Martín Cauteruccio et un but contre son camp d’Alexis Maldonado.

La vingt et unième journée se poursuivra ce vendredi avec quatre matchs. La présentation de l’escorte se démarque Ateliers de Cordoue contre Vélez et le duel de San Lorenzo contre Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca Juniors accueillera Sarmiento de Junín à La Bombonera samedi et Independiente visiteront le centre de Cordoue à Santiago del Estero. Lundi, le leader River Plate se rendra à Platense et le Racing Club sera local à Colón de Santa Fe.