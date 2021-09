Défense, interopérabilité, commerce, terrorisme, au centre de la visite du Premier ministre Modi aux États-Unis

Le Premier ministre Modi et le président américain se sont rencontrés virtuellement à trois occasions différentes – le sommet virtuel QUAD en mars, suivi de la réunion sur le changement climatique, puis du sommet du G-7 qui s’est tenu virtuellement en juin de cette année. (Crédit : PTI)

L’amélioration des relations stratégiques globales avec les États-Unis, la défense et la sécurité, le commerce et les investissements, les vaccins COVID-19 et la situation en Afghanistan sont quelques-unes des questions critiques à discuter lorsque les dirigeants indien et américain se rencontreront plus tard cette semaine. Accompagné d’une délégation officielle de haut niveau comprenant la NSA Ajit Doval, ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre Narendra Modi partira pour les États-Unis mercredi 22 septembre 2021. La visite a lieu du 22 au 26 septembre et il s’agit d’une visite en deux étapes – Washington DC et New York.

La première escale du Premier ministre sera à Washington DC où il a un emploi du temps chargé. Il atterrira tard mercredi (22 septembre 2021). Le 23 septembre, il rencontrera un groupe restreint de PDG de sociétés basées aux États-Unis de divers secteurs, notamment la défense, le pétrole et le gaz, l’agriculture, Apple et d’autres. En plus de rencontrer le président Joe Biden, M. Modi rencontrera le vice-président américain Kamala Harris pour leur première interaction formelle.

Le 23 septembre, il y aura une rencontre entre le Premier ministre Modi et le vice-président américain Kamala Harris. Ce sera la première rencontre en personne entre les deux dirigeants. Cependant, les deux dirigeants se sont exprimés en juin et ont discuté de la crise du COVID-19. Cette rencontre sera suivie d’un dîner de gala animé par le président américain Joe Biden.

PM et président américain et ordre du jour

Les pourparlers bilatéraux avec le président américain Joe Biden auront lieu le 24 septembre, comme cela a été rapporté plus tôt par le Financial Express Online. Les discussions bilatérales se concentreront sur l’approfondissement de la coopération en matière de défense et de sécurité, les liens commerciaux et d’investissement, le partenariat pour l’énergie propre et d’autres questions.

À l’ordre du jour des pourparlers entre les deux dirigeants, “les questions liées à la sécurité régionale, la nécessité d’endiguer la radicalisation, le démantèlement des réseaux terroristes mondiaux, le terrorisme transfrontalier ainsi que l’extrémisme”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Le Premier ministre Modi et le président américain se sont rencontrés virtuellement à trois occasions différentes – le sommet virtuel QUAD en mars, suivi de la réunion sur le changement climatique, puis du sommet du G-7 qui s’est tenu virtuellement en juin de cette année.

Les dirigeants de QUAD se réuniront à Washington DC peu après l’annonce d’une nouvelle alliance militaire entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS). Dans le cadre de la nouvelle alliance militaire, les États-Unis et le Royaume-Uni vont partager la technologie avec l’Australie et aider à la construction de sous-marins à propulsion nucléaire.

Le 24 septembre, les dirigeants des pays membres de QUAD se réuniront à Washington DC. Et en marge, le Premier ministre Modi entretiendra des relations bilatérales avec les Premiers ministres du Japon et de l’Australie.

Selon le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre Modi participera au Sommet mondial Covid-19 qui sera accueilli par le président américain Biden le 22 septembre.

Deuxième jambe

Le Premier ministre Modi se rendra à New York où il sera le premier chef d’État à s’adresser à la 76e Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) et les questions abordées comprendront les réformes du CSNU, le terrorisme, la sécurité régionale et surtout la situation en Afghanistan.

Différence entre QUAD et AUKUS

QUAD est un regroupement de quatre pays partageant la vision d’une région indo-pacifique libre et ouverte. Le QUAD a adopté un large éventail d’institutions – technologies émergentes, vaccins, sécurité maritime et région indo-pacifique. L’Inde, l’Australie, le Japon et les États-Unis sont également engagés sur des questions liées au changement climatique, à la connectivité et à la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19.

AUKUS est une alliance militaire trilatérale et les pays se sont réunis pour s’assurer que la Chine n’étende pas sa présence dans la région.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.