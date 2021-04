Défense réussie: Herring a éliminé Frampton

Herring a arrêté Frampton en six tours pour conserver le titre mondial junior des poids légers

Gracieuseté: D4G Promotions

DUBAI – Hareng Jamel «Semper Fi»À 35 ans, il est l’auteur de la victoire la plus emblématique de sa carrière. Le hareng a dominé puis s’est arrêté Carl «Le chacal» Frampton au sixième tour pour conserver son titre mondial junior des poids légers WBO samedi au Caesars Bluewaters Dubai.

Herring (23-2, 11 KOs) a laissé tomber Frampton deux fois dans le combat, le renversement final intervenant au sixième round grâce à un uppercut brutal. Une attaque de suivi a incité le coin de Frampton à jeter l’éponge, mettant fin à ce qui avait été un match divertissant de cabine téléphonique.

« Je suis honoré de partager la bague avec lui », a déclaré Herring. «Il est un champion du monde en deux divisions. Il a très bien réussi dans le sport de la boxe, et c’était un honneur. «

«C’était une montagne russe émotionnelle d’arriver ici. Ma dernière performance n’était pas la meilleure. Les gens doutaient de moi. Ils m’ont appelé tous les noms du livre, mais même avec la coupure, je n’allais pas abandonner. Il n’allait pas arrêter et Carl Frampton est un formidable champion. Je suis fan depuis le premier jour. Il est difficile de voir un vétéran du sport sortir comme ça. «

Frampton (28-3, 16 KOs), de Belfast, essayait de devenir le premier homme irlandais à remporter des titres mondiaux dans trois catégories de poids. N’ayant pas atteint cet objectif, le joueur de 34 ans a décidé de prendre sa retraite.

Frampton a déclaré: «J’ai dit avant le combat que je prendrais ma retraite si je perdais, et c’est exactement ce que je vais faire. Je veux juste consacrer ma vie à ma famille. La boxe a été bonne pour moi. C’était mauvais pour moi aussi, mais les dernières années avec cette équipe ont été les meilleures de ma carrière. Je veux juste rentrer à la maison avec ma belle femme et mes enfants, et c’est tout.

«J’ai juste pris une raclée du meilleur homme. J’ai vraiment eu du mal à entrer dans sa garde. «