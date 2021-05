Défenses optionnelles pour Martínez et Arroyo

Par Jorge L. Pérez

La défense obligatoire du Mexicain Julio César Martínez, champion poids mouche WBC, contre le Portoricain McWilliams Arroyo, champion par intérim du même corps, qui a été convenue depuis mi-2020, va désormais devoir attendre un peu plus longtemps, semble-t-il.

Une information initialement publiée ce samedi par ESPN Deportes assurait que Martínez (17-1 et 13 KO) doit faire une défense volontaire de son titre de 112 livres le 26 juin à Puerto Vallarta, Jalisco, face à face, selon la page Badlefthook. com, également mexicain Joet ‘Trino’ Córdova (12-4-2 et trois) dans une carte présentée par la société promotrice de Canelo Alvarez.

(Lisez l’article complet sur le lien ci-dessous 🙂

https://thegondol.com/2021/05/defensas-opcionales-para-martinez-y-arroyo/