Défenseurs publics de l’utilisation des crypto-monnaies

De nombreux défenseurs publics ont exprimé leur soutien à l’utilisation des crypto-monnaies comme monnaie du futur. Ici, nous allons vous présenter quelques-uns d’entre eux.

Décidément, jusqu’à récemment, les crypto-monnaies étaient quelque chose d’inconnu des gens. Actuellement, les investisseurs institutionnels et les entités financières ont pris des mesures pour les intégrer dans leurs opérations.

Comme on le sait, la fièvre déchaînée en 2017 a déclenché la popularité des crypto-monnaies en général. C’est-à-dire que des millions de personnes achètent des crypto-monnaies.

En effet, malgré la baisse de la valeur du Bitcoin au cours de l’année écoulée. Les analystes prédisent un nouveau boom de la crypto-monnaie dans un avenir proche.

Il y a notamment cette devise de Bit2Me : « La révolution ne fait que commencer. Bienvenue sur Bitcoin ». Ou : « Les crypto-monnaies vont changer le monde. De la même manière qu’Internet l’a fait.

Il est important de noter qu’avec l’arrivée des crypto-monnaies, l’économie a commencé à changer. Depuis ils ont été présentés comme une alternative au système conventionnel.

C’est peut-être pour cette raison qu’il existe de nombreux défenseurs publics qui soutiennent l’utilisation des crypto-monnaies. Certains le font depuis des années, pour diverses raisons.

Cinq défenseurs publics soutenant l’utilisation des crypto-monnaies

1. Elon Musc

Musk est l’exemple le plus célèbre et le plus positif de défenseurs publics des crypto-monnaies. Il utilise fréquemment sa plate-forme massive sur Twitter pour publier sur diverses crypto-monnaies. Et, cela provoque souvent des changements soudains dans vos prix.

Le 9 mai, le PDG de Tesla a tweeté que sa société SpaceX lancerait un satellite vers la Lune. Financé par Dogecoin (DOGE).

En fait, le 12 mai, il a annoncé qu’il interdirait aux consommateurs d’utiliser Bitcoin pour acheter des voitures Tesla. Revendication de la consommation d’énergie.

De plus, lors d’un événement «The B Word», il a déclaré que les seuls investissements personnels importants qu’il avait en dehors de Tesla et de SpaceX. Ils sont sur Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. Il a ajouté que Tesla et SpaceX possèdent également Bitcoin.

«Je suis un partisan du Bitcoin et de l’idée de la crypto-monnaie en général. J’aimerais que Bitcoin réussisse.

2. Ashton Kutcher

Dans le même temps, l’acteur, investisseur et producteur américain est un fervent partisan du Bitcoin. Il a même sa propre société d’investissement, A-Grade. En outre, il a investi dans une technologie Blockchain pour les paris sportifs, appelée UnikoinGold.

« Je m’avoue fan de Bitcoin. »

En 2016, quelques mois avant les élections américaines, Kutcher a déclaré : « Pourquoi ai-je le sentiment que la meilleure protection contre une nomination Sanders ou Trump peut être d’acheter du Bitcoin ? »

Début 2020, il investit dans le projet Lolli. Il s’agit d’une société de commerce électronique qui offre des récompenses en Bitcoin lors de vos achats en ligne.

Il est défini que l’acteur a un profil d’investisseur solide et détient des actions dans Uber, Spotify et Airbnb.

3. Snoop Dogg

D’autre part, Calvin Cordozar Broadus, est un rappeur et producteur américain. En 2013, il a annoncé sur Twitter qu’il accepterait Bitcoin pour l’achat de son prochain album. Depuis lors, l’artiste accepte déjà le Bitcoin comme moyen de paiement et est un ardent défenseur des crypto-monnaies.

En effet, en janvier 2018, il faisait partie des personnalités publiques qui ont défendu l’usage des crypto-monnaies en faisant la promotion de la plateforme Robinhood.

De même, avec Elon Musk et Gene Simmons, il a été l’une des personnalités éminentes promues par DOGE. Par le biais de mèmes et de déclarations pro-crypto-monnaie sur les réseaux sociaux.

Fait curieux, à l’occasion de l’anniversaire de Doge, le rappeur a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux pour commémorer son anniversaire.

Il est également vrai que Snoop a déclaré à Vanity Fair qu’il ne considérait pas Bitcoin comme une mode qui passera probablement une fois la pandémie terminée.

Je crois au Bitcoin. Je crois en la technologie et je crois en la connexion mondiale qu’elle crée.

4. Katy Perry

Ensuite, le chanteur américain est une entreprise qui prend en charge les crypto-monnaies. En novembre 2017, il a publié une photo d’une conversation Bitcoin avec le milliardaire Warren Buffett sur Instagram.

En février 2018, il montrait les logos des cinq principales crypto-monnaies. Peint sur votre manucure.

Actuellement, il a rejoint Audius, le service musical basé sur la crypto-monnaie.

5. Jack Dorsey

Parmi ceux qui restent de fervents défenseurs de la technologie révolutionnaire se trouve Jack Dorsey. L’un des plus célèbres partisans du Bitcoin et des crypto-monnaies. PDG de Twitter et Square.

« Bitcoin change tout pour le mieux. » « Aucune personne ou institution ne peut le changer ou l’arrêter. »

Oui, et je suis d’accord : aucune personne (ou institution) ne pourra le changer, ni l’arrêter. – jack⚡️ (@jack) 14 mai 2021

Très important, Dorsey est tellement convaincu qu’en 2018, il a souligné qu’il pensait que Bitcoin serait « la seule monnaie au monde dans 10 ans ».

« L’ambition ultime de Bitcoin est de créer la paix dans le monde. »

En conclusion, tous voient les crypto-monnaies comme une innovation. Capable de favoriser un changement d’ère où l’émission de monnaie deviendra décentralisée.

Je dis au revoir avec cette phrase de Chris DeRose : « Je pense que lorsque la rétrospective finale sera écrite sur cet espace, nous trouverons une sorte d’histoire qui ne se répète jamais, mais qui rime souvent. »

