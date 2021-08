DeFi a aidé à pousser Ethereum et peut continuer à croître Crypto nouveaux médias

Vitalik Buterin pense que les développeurs d’Ethereum devraient commencer à se concentrer sur d’autres candidatures non financières de la blockchain plutôt que de simplement singer, récolter des récoltes, et vous savez tout ça DéFi des trucs.

Donc, au-delà de la moitié de l’offre SHIB, la pièce de monnaie qui est maintenant en train de rivaliser avec d’autres DEX de premier plan comme Uniswap, PlasmaSwap ou même SushiSwap, Vitalik dit que :

«Être défini par DeFi est mieux que d’être défini par rien. Mais il faut aller plus loin. »

Sans aucun doute, Ethereum alimente de nombreux autres cas d’utilisation de la technologie blockchain visibles autour la fourniture chaîne, la vérification d’identité et même les médias sociaux décentralisés.

Ainsi, alors que Vitalik, un mathématicien, peut s’ennuyer rapidement avec les Degens, les orangs-outans et les singes comme il a fait référence aux ardents natifs de DeFi utilisant le langage ésotérique de DeFi, Ethereum a en fait connu une croissance massive au cours de la dernière année grâce à DeFi.

Par exemple, La création de portefeuilles Ethereum est passée de 50,2 millions d’adresses en juin à l’année dernière à 119 millions au 21 juillet 2021. Cela représenterait environ 60% de croissance depuis le début de l’année.

Bien que cela ne représente peut-être pas l’utilisation totale du réseau, les adresses ETH actives, qui suggèrent que les utilisateurs DeFi interagissent avec les protocoles, ont atteint le plus haut niveau jamais enregistré pour une seule journée à 678 000 en mai de cette année.

A compter d’aujourd’hui, le l’adresse ETH active se situe autour de 522 000. Un examen historique des adresses ETH actives montre que même l’engouement pour les ICO de 2017 qui a culminé avant de s’effondrer en 2018 n’a pas vu l’utilisation quotidienne d’Ethereum à son niveau actuel aujourd’hui. Les adresses ETH actives pendant la manie ICO ont culminé à 574 522 en janvier.

Ethereum dans le secteur DeFi

Ainsi, au-delà du bruit du prochain protocole agricole à haut rendement, le réseau Ethereum s’est en fait développé. De plus, même s’il semble que des réseaux challengers comme Binance Smart Chain, Avalanche, Polkadot ou même Solana aient rongé la domination d’Ethereum sur le marché en tant que plus grand réseau de contrats intelligents, Ethereum montre toujours un effet de réseau à toute épreuve. Par exemple, dans le but de connecter leur communauté à certains des protocoles très liquides sur Ethereum, ces chaînes de challenger sont compatibles EVM ou utilisent des ponts inter-chaînes. C’est en soi un effet de réseau que personne ne peut enlever à Ethereum, et les développements constants de DeFi accentuent tout cela.

Donc, une partie sur laquelle Vitalik a placé son objectif était la plante vivace problème de gaz cela ne semble jamais disparaître chaque fois que la charge du réseau monte en flèche, rendant le réseau Ethereum presque inutilisable pour les utilisateurs DeFi. Naturellement, bon nombre d’entre eux sont des investisseurs de détail et méritent la plus grande considération si Ethereum ne doit pas devenir une arène réservée aux gladiateurs baleines. Vitalik dit

“Les degens peuvent payer pour cela, les singes peuvent payer pour cela, les orangs-outans peuvent payer pour cela”, a déclaré Buterin, en utilisant le jargon de niche DeFi qui fait référence aux riches commerçants et aux obsédés de DeFi. Mais un écosystème Ethereum holistique ne fonctionnera pas, a-t-il déclaré, si les frais d’essence paralyse l’utilisateur moyen.

Les récents progrès de la couche 2 font déjà cette nouvelle périmée. Par exemple, PlasmaSwap, qui est maintenant le DEX le plus avancé de la chaîne Polygon facilite actuellement les swaps et autres transactions régulières avec aussi peu que 0,005 $. Je ne considérerais pas cela cher du tout. Cela signifie que les utilisateurs de DeFi peuvent bénéficier d’une suite d’outils de trading avancés utilisant PlasmaSwap. Par exemple, l’ordre limité pour un contrôle compact de leurs activités de trading et l’utilisation des stop-loss sur un DEX et d’autres outils de gestion de portefeuille étendus. Les utilisateurs de DEX profitent de ces services à valeur ajoutée en négociant sur PlasmaSwap, en plus de l’exécution des transactions moins chère et plus rapide. Merci à Polygone.

En effet, d’autres domaines au-delà de DeFi, tels que les médias sociaux décentralisés, la vérification et l’attestation d’identité et le financement rétroactif des biens publics, méritent d’être pris en compte par les innovateurs qui alimentent l’utilisation du réseau. Pourtant, je pense que cela ne devrait pas se faire au détriment de DeFi. Je veux dire, pourquoi éloigner votre pied de la pédale DeFi, qui vous offre actuellement la plus forte croissance du réseau, pour affronter d’autres domaines lorsque ces actions ne s’excluent pas mutuellement ?

Auteur

Ilia Maksimenka, PDG et fondateur de PlasmaFinance