DeFi a besoin de clarté réglementaire pour s’interfacer avec la finance «  réelle  », selon les experts

Rune Christensen, fondateur et PDG de DeFi bluechip MakerDAO, déclare que l’espace financier décentralisé est sur le point de passer de sa phase de bulle isolée actuelle à une plus grande intégration avec le paysage financier plus large.

Christensen l’a fait savoir lors de la session plénière de mardi «Derrière le battage médiatique de la finance décentralisée» lors du Sommet mondial sur la gouvernance technologique organisé par le Forum économique mondial.

Selon le PDG de MakerDAO, les protocoles DeFi interagissant avec des actifs du monde réel, tels que l’immobilier commercial et le financement du commerce, nécessiteront un apport réglementaire important, déclarant:

«L’énorme différence entre la soupe primordiale de la construction DeFi et DeFi dans le monde réel est que vous devez maintenant vous engager avec la réglementation et les lois.»

En effet, la dématérialisation des titres est un exemple déjà existant de la tendance émergente à la tokenisation des actifs. Des pays comme l’Allemagne et la Suisse ont déjà créé des cadres juridiques qui permettent aux titres tokenisés de tomber sous les mêmes exigences de conformité réglementaire que les instruments d’investissement traditionnels.

Avec les agences de réglementation dans le mélange, Christensen a reconnu que l’entrée de DeFi dans le financement du monde réel pourrait se dérouler beaucoup plus lentement que la marche des progrès qui a porté le segment de marché de niche à une valorisation de 100 milliards de dollars.

Pour Aušrinė Armonaitė, ministre lituanien de l’Économie et de l’Innovation, les agences de régulation doivent adopter une approche «enseigner plus, punir moins» pour faire face aux technologies financières de pointe comme DeFi.

S’exprimant lors de la session, Armonaitė a déclaré que les régulateurs et les agences gouvernementales devraient être conscients du caractère unique de l’espace DeFi, même au-delà de la fintech.

Selon le ministre lituanien, les organismes de réglementation doivent engager un dialogue constructif avec les parties prenantes de DeFi pour parvenir à des dispositions réglementaires intermédiaires qui garantissent la protection des investisseurs sans étouffer l’innovation financière.

Les réglementations DeFi deviennent de plus en plus un sujet de conversation parmi de nombreuses parties prenantes, les agences de réglementation se tourneraient vers la surveillance de l’écosystème en croissance.

En mars, le Groupe d’action financière a publié une version mise à jour de son projet de lignes directrices pour les cryptos ayant des implications importantes pour l’espace DeFi. Le document signale probablement l’intention croissante des régulateurs de mettre en œuvre les protocoles de conformité Know Your Customer pour les plates-formes DeFi.