DeFi a besoin d’une réglementation claire ; Ou le fait-il ? Exploit. PapierImperium

Cette semaine, les hôtes « Opinionated » Ben Schiller, Anna Baydakova et Danny Nelson s’entretiennent avec PaperImperium, le premier et le seul défenseur pseudonyme de la cryptographie, faisant pression au nom de MakerDAO dans les couloirs du pouvoir.

PaperImperium, ou Paper, ou Chris (son vrai nom, mais il ne souhaite pas publier son nom complet), plaide pour une réglementation claire pour les DAO, ou organisations autonomes décentralisées.

Les DAO sont une idée originale de la culture crypto-anarchiste, et le concept implique que les communautés peuvent prendre des décisions et résoudre des problèmes par un vote commun, en utilisant leurs jetons crypto comme mandats de vote.

Fait intéressant, Chris n’est pas un grand fan de cette idée elle-même, et il ne sait toujours pas si le concept est viable. De plus, tout le monde ne partage pas la conviction que la finance décentralisée (DeFi) a besoin d’une réglementation, et récemment, les membres du DAO ont rejeté la proposition de dédommager Chris pour son travail.

Pourquoi alors est-il si passionné par l’éducation des membres du Congrès et des régulateurs à propos de MakerDAO et de tout ce qui l’entoure ? Qu’est-ce qui l’a amené à la crypto en premier lieu, et pourquoi est-il si enthousiasmé par Maker ?

Écoutez Anna, Ben et Danny parler à Chris de ses observations sur les humeurs envers la crypto à Washington, DC, ses espoirs pour DeFi et d’autres choses.

Le pseudo de PaperImperium sur Twitter est @ImperiumPaper.

Mentionné dans ce podcast :

Rencontrez le délégué DeFi frappant aux portes du Congrès

Qu’est-ce qu’un DAO ?

Cet épisode a été produit, annoncé et édité par Michele Musso. Notre chanson thème est d’Elision.