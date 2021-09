Défi d’acuité visuelle : savez-vous combien il y a de canards sur cette photo ? | La vie

Regardez bien l’image sur ces lignes. Pouvez-vous dire combien de canards sont dans l’illustration ? Réfléchissez bien à votre réponse car elle est plus difficile qu’il n’y paraît à première vue.

Si vous aimez tester vos capacités, nous avons un défi d’acuité visuelle pour que tu montres qu’aucun détail ne t’échappe.

L’énigme que nous proposons aujourd’hui semble très simple a priori, mais elle comporte bien plus de difficulté que vous ne l’imaginez. Les apparences peuvent être trompeuses et vous devrez travailler dur pour trouver la bonne réponse.

L’énoncé de ce défi d’acuité visuelle est très simple : tout ce que vous avez à faire est de regarder l’illustration et de dire combien de canards sont dans l’image. Mais, avant de répondre, regardez attentivement et assurez-vous que la réponse est correcte.

Vous avez sûrement déjà réalisé que tous les canards ne sont pas les mêmes. Certains sont plus grands, d’autres plus petits et certains se chevauchent, ce qui rend le décompte final difficile.

Trucs photo, jeux de mots, petits trucs… Les puzzles cérébraux mettent votre imagination à l’épreuve. Nous avons compilé 9 très populaires auxquels vous pouvez faire face.

Savez-vous déjà combien de canards sont dans l’image ? Dans le paragraphe suivant, nous allons détailler la réponse à l’énigme, vous avez donc encore le temps de vérifier que vous avez la bonne solution avant de percer le mystère.

Si vous êtes prêt, vous pouvez continuer à lire.

Solution de puzzle visuel

Les canards de l’illustration sont disposés dans une grille de 3 x 3, et comme on dit, il y a des figures plus grandes, plus petites et qui se chevauchent.

Nous allons compter les canards dans l’image, rang par rang. Dans la première rangée, nous avons un total de 5 canards : il y en a 1 à la première place, 2 superposées sur la seconde (elle est surtout bien appréciée au niveau du bec, qui est doublé), et 2 à la troisième place (une grande et une petite située sur la patte, à côté de l’aile).

Au deuxième rang il y a 6 canards: 2 superposées sur la première place, 2 sur la seconde (une grande et une petite située sur la jambe) et deux sur la troisième (une grande et une très petite à l’intérieur de l’aile).

Au troisième rang il y a 5 canards : 3 à la première place (un grand et deux plus petits à l’intérieur), 1 au deuxième et 1 au troisième.

C’est l’une des énigmes les plus complexes de tous les temps, un problème à faire tourner jusqu’à ce que vous ayez le vertige. Ainsi le problème des trois dieux est résolu.

Donc, le nombre total de canards dans l’illustration est de 16. Tu as raison?

Si vous aimez ce type de défi, ne manquez pas ces énigmes avec des réponses pour garder votre esprit actif ou ces illusions d’optique qui trompent vos yeux et rendent votre cerveau fou.