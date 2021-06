Polygone (MATIC)

DeFi Dashboard Zapper trouve et exploite une vulnérabilité dans l’ancien contrat intelligent ‘Polygon Bridge’

Le projet Sidechain Polygon bénéficie actuellement d’un record de 11,6 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), contre 1,16 milliard de dollars il y a seulement deux mois, alors qu’il continue de gagner en adoption.

La solution de couche 2 de mise à l’échelle d’Ethereum, Polygon, a été largement adoptée car de plus en plus de projets s’intègrent à la chaîne latérale afin de réduire les frais.

Polygon permet aux utilisateurs de profiter de transactions plus rapides, de frais de gaz moins élevés et d’une plus grande évolutivité alors que le marché de la cryptographie continue de croître, ce qui a entraîné une congestion sur le deuxième plus grand réseau.

Lancé à l’origine en 2019 sous le nom de Matic Network et rebaptisé plus tard Polygon (MATIC), il a obtenu le soutien de l’investisseur milliardaire Mark Cuban cette année.

Le protocole a une valeur totale verrouillée (TVL) record de 11,6 milliards de dollars, contre 1,16 milliard de dollars il y a seulement deux mois, selon DeFi Llama.

Le jeton MATIC est une pièce de 10,6 milliards de dollars à capitalisation boursière qui se négocie à 1,66 $, en baisse de 36,5 % par rapport à son sommet de 2,62 $ il y a environ un mois.

Polygon est également intégré par le tableau de bord populaire pour les utilisateurs DeFi Zapper, qui a signalé une vulnérabilité dans leur ancien contrat Polygon Bridge. Leur nouveau contrat Polygon Bridge est entré en vigueur il y a moins d’un mois.

Lundi, l’équipe a annoncé sur Twitter qu’elle “avait découvert une vulnérabilité dans notre ancien contrat intelligent “Polygon Bridge” qui permettrait à un attaquant de voler des fonds avec des approbations illimitées”.

L’équipe a elle-même exploité la vulnérabilité et “tous les fonds ont été sauvés”.

Si un utilisateur est affecté par la vulnérabilité, il verrait une invite sur Zapper pour révoquer, si vous aviez une approbation infinie pour le contrat de pont. « Si vous ne voyez rien, vous n’êtes pas affecté par la vulnérabilité », a noté l’équipe.

Zapper a ajouté que le contrat de pont polygonal actuel ne présente pas cette vulnérabilité et n’affecte que son ancien contrat intelligent.

Le mois dernier, Zapper a clôturé un tour de table de 15 millions de dollars par Framework Ventures avec d’autres participants, dont Spartan Group, DeFiance Capital, Mark Cuban, ParaFi Capital, le fondateur d’Aave Stani Kulechov et Ashton Kutcher.

Coinbase Ventures, Delphi Digital, le fondateur de Synthetix Kain Warwick et Libertus Capital étaient les investisseurs de départ de Zapper.

