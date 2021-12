Défi DBD Snowman et comment obtenir des récompenses de pull moche

L’événement de Noël Dead By Daylight Bone Chill pour 2021 est enfin là et il permet aux survivants de DBD de jouer le rôle d’un bonhomme de neige pour débloquer des récompenses telles que des pulls moches.

Ce fut une excellente année pour les fans de Dead By Daylight car il y a eu beaucoup de nouveaux tueurs et survivants brillants. L’artiste est un prétendant au meilleur méchant original d’un point de vue superficiel, tandis que Resident Evil a été l’une des meilleures collaborations à ce jour.

Nous espérons que l’année prochaine sera tout aussi bonne, mais – avant cela – il est temps de se mettre dans l’ambiance festive.

Morts à la lumière du jour | Portrait d’un meurtre L’artiste Bande-annonce

Récompenses de bonhomme de neige Dead By Daylight

Vous obtenez des récompenses dans Dead By Daylight pour l’événement de Noël 2021 en interagissant avec un bonhomme de neige.

Les survivants obtiennent les récompenses en se déguisant en bonhomme de neige et en utilisant l’apparence pour les protéger de l’attaque d’un tueur. Vous pouvez également obtenir un cadeau pour vous échapper de la carte déguisée.

Quant aux tueurs, vous obtenez des prix en appuyant sur l’icône de Noël pendant qu’un survivant se cache à l’intérieur. Vous n’avez pas besoin d’être un survivant ou un tueur en particulier pour obtenir l’un des cadeaux.

Quand le bonhomme de neige quitte-t-il DBD ?

Le bonhomme de neige quittera Dead By Daylight le 23 décembre à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 GMT à la fin des célébrations de Noël.

Cela signifie que vous voudrez interagir autant que possible avec les boules de neige et les nez de carotte afin de ne manquer aucun prix. Étant donné que c’est très limité dans le temps, c’est une bonne nouvelle que les objets exclusifs de l’événement soient assez faciles à capturer.

Les fans semblent également être largement satisfaits du gameplay, bien qu’il y ait quelques plaintes sur Reddit concernant le désavantage qu’il offre aux tueurs. Cependant, cela ne vaut guère la peine de s’inquiéter trop car ce n’est que temporaire.

On est à *neige* bon la semaine prochaine 😈 ️ Rejoignez-nous sur Twitch pour la diffusion Autour du feu de camp : spécial vacances le jeudi 16 décembre à 13 h 00 HNE. pic.twitter.com/cgyBiJzvkj – Dwelf by Daylight (@DeadByBHVR) 9 décembre 2021

Chandails moches

Certaines des récompenses que vous pouvez obtenir en interagissant avec la mascotte de Noël sont les pulls laids.

Malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir les pulls festifs pour Leon et Jill Valentine car ils sont limités à la boutique du jeu. Les cavaliers que vous pouvez débloquer sont pour Mikaela Reid, Jonah Vasquez et Yun-Jin Lee.

Tous les prix que vous obtenez sont aléatoires et vous n’avez pas besoin de jouer en tant que tueur ou survivant correspondant.

