Défi demi-finaliste Notre beauté latine

Il ne reste que quelques heures avant le début du gala des demi-finales de Nuestra Belleza Latina, où seront choisies les quatre filles qui atteindront la grande finale, et le programme est comme louer un balcon, dans une édition que personne ne peut manquer.

Et c’est qu’en plus de l’émotion naturelle que la soirée signifie, les demi-finalistes ont montré que de grandes stars de la musique, telles que Jennifer López, Gloria Trevi et Thalía seront présentes au spectacle.

Cela a été annoncé par les participants qui continuent de concourir pour la couronne en tant que numéro 12 de Nuestra Belleza Latina, qui ont assuré que le défi de cette semaine rendra hommage aux grandes divas de la musique.

Des stars comme la Diva du Bronx, la fille aux cheveux dénoués et l’interprète de « Who cares? » « Lip sync » des chansons les plus populaires des grands artistes latins.

« Nous sommes en répétition, car cette semaine nous avons eu un défi plus fort que la semaine dernière, mon amour… Et je vais devoir interpréter une compatriote portoricaine en lipSync… mon peuple, c’est la fille du Bronx. Savez-vous qui il est ? », a commenté Raishmar, dans une vidéo promotionnelle partagée par le compte Nuestra Belleza Latina sur Instagram, sans dévoiler la chanson qu’il chantera. « Eh bien, ils devront être au courant de toutes les plateformes de Nuestra Belleza Latina et Univisón. »

De manière très amusante, Lupita Valero, l’une des grandes favorites à conserver la couronne, a mentionné qu’elle aura le défi de briller avec une chanson de sa compatriote Thalía.

« Vous m’entendez? Vous m’entendez? Vous ne connaissez pas le défi que j’ai cette semaine. Vous pouvez imaginer qui je reçois. C’est une Mexicaine, une interprète mexicaine, avec une carrière incroyable. Qui sera-ce ? », a commenté l’ancienne candidate de Nuestra Belleza Mexico.

Fabién de la Concepción, pour sa part, a mentionné avec beaucoup d’enthousiasme qu’il mettra en scène la bien-aimée et sympathique Gloria Trevi.

«Je dois jouer une personnalité WOW ! Voyons si ça lui arrive. Tout ce que je leur dis, c’est que je vais m’arracher les cheveux », a déclaré la belle cubaine.

Les trois autres candidats chanteront des chansons de trois autres personnes célèbres, et chacun, à sa manière, a révélé des morceaux de leurs chanteurs.

« C’est à mon tour de jouer une Colombienne, qui est très à la mode, qui est très belle, qui était avec Anuel et qui marche avec une couleur de cheveux unique », a déclaré Sirey Morán, faisant référence à Karol G, tandis que Jaky Magaña a déclaré : « Ceci la semaine est pleine de défis, et dimanche je dois jouer l’un des plus grands : la Grande Dame. »

Génesis Suero a essayé de vous ajouter plus de mystère en mentionnant qui elle jouera et a dit: « Reine B, petite abeille B … la connaissez-vous? »

