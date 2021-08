Défi des caisses de lait : qu’est-ce que c’est et pourquoi les médecins américains appellent les gens à cesser d’y participer

Au cours du mois d’août, le défi a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, en particulier aux États-Unis. (Image : IE)

Défi de la caisse à lait : Un nouveau défi a commencé à prendre de l’ampleur aux États-Unis – le défi des caisses à lait – et il rappelle aux gens le « défi des capsules de marée ». Les médias sociaux regorgent d’adolescents qui relèvent le défi des caisses de lait, au grand désarroi des médecins et des experts, selon un rapport publié dans IE. Le défi exige que les gens empilent des caisses de lait dans un mur en forme de pyramide et tentent de l’escalader d’un côté et de descendre de l’autre côté. Le défi est de garder les caisses équilibrées tout en essayant cela, et la plupart des tentatives se terminent par des chutes, ce qui peut être amusant mais aussi dangereux.

De nombreux médecins ont exprimé leur inquiétude concernant le défi et le danger qu’il représente pour les personnes qui tentent de le tenter. En conséquence, TikTok a supprimé les vidéos du défi de ses serveurs. Cependant, les géants des médias sociaux comme Facebook et Twitter ont toujours les vidéos sur leurs plateformes.

En août, le défi a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, en particulier aux États-Unis, et de nombreuses vidéos de personnes essayant le défi dans leur jardin ou lors de fêtes ou même lors de révélations sur le genre ont commencé à faire surface. Cependant, comme les caisses sont instables, de nombreuses personnes finissent par tomber. Cela a conduit un nombre croissant de personnes à se présenter dans les services d’urgence des hôpitaux américains pour consulter un médecin pour les blessures subies lors de la tentative de la tâche. En conséquence, les médecins qualifient maintenant ce défi de danger pour la santé publique.

Parmi les blessures subies en raison de la tâche figurent les déchirures de la coiffe des rotateurs, les luxations de l’épaule, les poignets cassés, les déchirures du LCA et du ménisque et les lésions beaucoup plus graves de la moelle épinière. Ce défi s’ajoute également aux malheurs des hôpitaux qui sont déjà en sous-effectif et aux prises avec l’augmentation du nombre de cas de coronavirus et de décès dus à la variante delta.

Ces préoccupations ont conduit TikTok à supprimer de ses serveurs le contenu lié au défi.

