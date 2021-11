DeFi encore à ses débuts avec beaucoup de potentiel mais fait face à des obstacles réglementaires : JPMorgan

DéFi

DeFi encore à ses débuts avec beaucoup de potentiel mais fait face à des obstacles réglementaires : rapport JPMorgan

AnTy13 novembre 2021

Selon les stratèges de JPMorgan Chase, l’expansion de l’espace de la finance décentralisée (DeFi) est moins explosive qu’à première vue.

Dans l’ensemble, la valeur marchande de DeFi est actuellement d’environ 169,6 milliards de dollars, contre seulement 22 milliards de dollars au début de 2021. L’espace a également amassé près de 270 milliards de dollars d’actifs, contre 21 milliards de dollars au début de cette année. La capitalisation boursière et la valeur totale recherchée (TVL) se situent autour de leurs plus hauts historiques.

Dans une étude de l’équipe JPMorgan dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou, le DeFi a enregistré une croissance de 780% en dollars cette année sur la blockchain Ethereum. Selon les stratèges, cela ne fait que refléter la hausse des prix de l’éther, qui a bondi de 533 % depuis le début de l’année.

En ce qui concerne la quantité d’ETH bloquée dans DeFi, la croissance a été plus lente mais a tout de même montré une forte augmentation de 50% en 2021, ont-ils déclaré.

Selon DeFi Llama, au début de cette année, près de 28,5 millions d’ETH étaient bloqués dans DeFi, qui a culminé à 47,8 millions d’ETH en juillet et se situe actuellement à 38,5 millions d’ETH.

Comme nous l’avons signalé, le réseau Ethereum perd également sa part de l’activité DeFi. Actuellement, la part d’Ethereum se situe à environ 70% contre un verrouillage presque total au début de l’année, a déclaré l’équipe. L’expansion estimée à 50% s’ajuste à ce changement, a-t-il ajouté.

Quant aux autres jetons natifs, il y a actuellement 61,65 millions de SOL, 2,91 milliards de MATIC, 2,08 milliards de FTM, 120,2 millions d’AVAX, 221,63 millions de LUNA et 33,9 millions de BNB enfermés dans leurs écosystèmes respectifs.

Mais alors qu’Ether est la 2e plus grande crypto-monnaie à 4 630 $, à la 3e place, BNB se négocie à 633 $, SOL à 233 $ (5e place), MATIC à 1,71 $, FTM à 2,61 $, AVAX à 87 $ et LUNA à 49 $.

« Il ne fait aucun doute que DeFi en est encore à ses débuts et a donc beaucoup de potentiel pour se développer au fil du temps. » « Mais jusqu’à ce qu’il devienne courant, il se heurte à plusieurs obstacles, en particulier réglementaires. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.