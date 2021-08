DeFi et CeFi Aggregator OpenOcean intégrés à Avalanche

Les utilisateurs d’OpenOcean peuvent profiter d’une expérience de trading transparente sur CeFi et DeFi en accédant aux principaux échanges décentralisés sur Avalanche (AVAX / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse. L’un des principaux agrégateurs DeFi et CeFi au monde, OpenOcean, a annoncé son lancement sur Avalanche, une plate-forme open source hautement évolutive pour le lancement de blockchains interfonctionnelles et d’applications DeFi.

Meilleurs prix et options de glissement sur les swaps

La nouvelle intégration permet aux utilisateurs d’OpenOcean de mener des opérations d’échange d’actifs très lucratives grâce aux meilleurs prix avec un faible glissement à leur disposition. Ils ont également accès à DEX comme Trader Joe, Pangolin et à d’autres sources de liquidités chez Avalanche. Comme le système de routage intelligent d’OpenOcean offre une grande variété d’options parmi lesquelles choisir, la liquidité supplémentaire réduit encore les coûts commerciaux pour les utilisateurs.

Plus de 2 milliards USDT de volume de transactions cumulé

OpenOcean compte plus de 270 000 adresses uniques actives et a traité près d’un million de transactions d’une valeur de 2,1 milliards USDT (USDT / USD) en volume de transactions cumulé en moins d’un an.

A l’occasion de l’intégration avec Avalanche, la co-fondatrice d’OpenOcean Cindy Ng a déclaré :

« Après que plus de 10 000 membres de notre communauté OpenOcean ont voté pour un module complémentaire Avalanche, nous avons écouté. Compte tenu de la réputation très appréciée d’Avalanche dans les cercles DeFi et du protocole de haute qualité, cette intégration était une évidence pour OpenOcean. La communauté et le protocole Avalanche restent fidèles aux valeurs fondamentales de DeFi. Ce partenariat peut aider à réaliser notre vision d’intégrer les écosystèmes les plus utiles et les plus sûrs de DeFi.

Écosystème blockchain très dynamique

Avalanche est l’un des écosystèmes blockchain les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide. Chainlink (LINK/USD), SushiSwap (SUSHI/USD), Circle et The Graph (GRT/USD) font partie des plus de 225 projets développés sur la plateforme. Les jalons passés incluent le lancement d’Avalanche Bridge (AB), qui a permis aux utilisateurs de transférer certains jetons ERC-20 entre Ethereum (ETH / USD) et Avalanche. OpenOcean permet aux utilisateurs d’AB d’échanger le jeton natif d’Avalanche au meilleur prix possible.

Plans futurs

À l’avenir, OpenOcean facilitera encore plus le trading AVAX en publiant des agrégations inter-chaînes pour permettre aux utilisateurs d’échanger et de transférer plus facilement des actifs au meilleur prix avec un faible glissement sur Avalanche et Ethereum via AB.

