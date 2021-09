DeFi fait de l’Europe la plus grande économie de la cryptographie

TL;Répartition DR

• L’Europe a été mise en évidence comme la région avec l’utilisation de DEFI la plus élevée en plus d’autres crypto-monnaies.

• Les États-Unis ont augmenté le nombre d’adoptions de crypto depuis 2020.

Bien que la Chine soit contre le marché des crypto-monnaies depuis le début de l’année, les régions d’Europe se sont montrées plus favorables. Depuis la semaine dernière, les régulateurs de Pékin ont réactivé leurs plans anti-crypto qui consistent à interdire beaucoup de commerce dans le pays, ce qui affecte le prix de la crypto.

Cependant, selon l’analyse de Chainalysis Blockchain, les crypto-monnaies ont augmenté en Europe. Le territoire est réputé pour traiter plus de 25% des opérations de cryptographie dans le monde, ce qui montre que la Chine n’est pas aussi pertinente pour le nouveau marché financier.

L’Asie est contre le trading DeFi

Avec plus d’une décennie depuis la création des crypto-monnaies, on pensait que la Chine serait le seul pays à approuver le commerce DeFi. Cependant, la Chine a commencé la réglementation en 2020, prenant une position défavorable sur ce marché financier. Tout indiquait que sans la Chine dans le commerce de la cryptographie, son avenir ne serait pas attrayant, mais les fans de cryptographie se trompaient.

Selon une étude organisée par Chainalysis, les chiffres des opérations DeFi en Europe et en Amérique du Nord sont à leur plus haut niveau, dépassant le territoire asiatique. Comme d’autres pays de l’est de l’Asie, la Chine a occupé plus de 32 % des adoptions de crypto en 2020 contre seulement 14 % cette année. Ce commerce décentralisé sans rendez-vous indique que les entreprises et les passionnés se détournent de la cryptographie par peur des réglementations.

Mais cette augmentation des opérations de crypto en Europe et en Amérique du Nord est également causée par le boom de DeFi.

Le commerce de crypto-monnaie en Amérique du Nord augmente

La finance décentralisée, ou DeFi, est pertinente dans les pays européens et aux États-Unis, voire les pays latins. Jusqu’à présent cette année, l’Amérique du Nord a amélioré le commerce DeFi de 20%, car les entreprises se sont associées aux cryptos.

Linus, une start-up de négoce de crypto-monnaie aux États-Unis, pense que cette augmentation des opérations de crypto dans le monde n’est pas surprenante. La firme a vu le grand avenir que représentaient les transactions cryptographiques depuis 2019, même si Bitcoin et d’autres jetons se négociaient pour quelques dollars.

La société estime que les passionnés de crypto en Europe ont toujours eu une longueur d’avance sur les autres pays, y compris les États-Unis. Après avoir quitté la Chine, l’Europe pourrait occuper ce poste pour devenir le principal promoteur des opérations de cryptographie. Mais contrairement à la Chine, la région européenne devrait travailler main dans la main avec les crypto-monnaies et ne pas les interdire complètement.