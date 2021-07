DeFi gagnera parce qu’il est meilleur et plus transparent que les banques – Investisseur Mike Novogratz ⋆ Crypto new media

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

L’investisseur Mike Novogratz fustige un politicien américain pour avoir tenté d’étouffer les cryptos Les banques ont récemment gagné plus de 12 milliards de dollars en frais de découvert Le manque de transparence dans les banques a provoqué une crise hypothécaire

La bataille entre DeFi et les banques s’intensifie et les partisans des deux côtés deviennent plus agressifs. Les banques sont surprises par la montée en puissance de la finance décentralisée basée sur la cryptographie qui semble avoir remis en question leurs modèles commerciaux à un point de risque existentiel. Comme prévu, les gouvernements sont du côté des banques, mais les gens sont pour DeFi.

Dans un tweet récent, l’investisseur crypto Mike Novogratz a cherché à définir la véritable image des banques par rapport à la nouvelle révolution DeFi.

Si les banques avaient eu la transparence des protocoles de défi, nous n’aurions pas eu la crise hypothécaire. Defi va gagner parce que c’est mieux. Règlement atomique. Actifs au porteur. Composabilité. Transparence. Nous avons juste besoin de résoudre pour kyc qui arrive. Nous devons éduquer nos politiciens. – Mike Novogratz (@novogratz) 28 juillet 2021

Le côté obscur des banques

Tout d’abord, les banques n’ont pas été très transparentes dans leurs transactions, ce qui a grandement contribué à l’aggravation de la crise hypothécaire. Ces institutions traditionnelles sont également très coûteuses à utiliser par rapport aux frais de transaction presque négligeables facturés sur les réseaux cryptographiques.

Selon Mike, les banques ont fait fortune grâce aux frais de guichet automatique, 12 milliards de dollars en frais de découvert et en frais de compte courant. Toutes ces dépenses nuisent au revenu et au pouvoir d’achat d’un individu, contrairement aux transactions cryptographiques qui permettent d’économiser de l’argent. Mike a publié un tweet réprimandant la sénatrice américaine Elizabeth Warren pour avoir tenté de s’en prendre aux cryptos tout en ignorant les vices perpétrés par les banques.

Les banques ont facturé 12 milliards de frais de découvert, une fortune en frais de guichet automatique, une fortune en frais de compte courant. Mais vous continuez après la crypto où l’épargne et le transfert d’argent sont une fraction des banques. Bon travail @SenWarren Tu ne me sembles vraiment pas si progressiste. – Mike Novogratz (@novogratz) 28 juillet 2021

Le cas de DeFi

Contrairement aux banques, les cryptos sont assez faciles et peu coûteux à gérer. Les colonies atomiques sont plus rapides et plus pratiques, et les gens ont un accès direct et un contrôle de leurs actifs numériques. La Finance Décentralisée est également transparente et a plus de composabilité. On ne peut pas en dire autant des banques. Mike pense que les politiciens doivent être éduqués sur les avantages de DeFi et des cryptos avant de se déchaîner aveuglément comme le fait le sénateur Warren.

Les problèmes de KYC seront bientôt résolus

Une chose qui a empêché les protocoles DeFi de réussir ultimement est les problèmes réglementaires concernant les politiques Know-Your-Customer (KYC). Mike est convaincu que cela sera bientôt résolu à mesure que le monde de la cryptographie deviendra plus populaire et que des réglementations sectorielles appropriées seront mises en place.

