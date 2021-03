DeFi Gem KAVA est maintenant disponible via Crypto.Com ⋆ Crypto new media

Consultez l’article original *

https://cryptonewmedia.press/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/03/kava-crypto-460 ×259.jpg&nocache= 1

Crypto.com a répertorié Kava comme devise prise en charge sur sa plate-forme. Ce faisant, l’équipe apporte cet actif DeFi populaire à sa carte de débit Visa. En tant que l’un des rares ICO de 2017 à tenir la promesse initiale, Crypto.com devient un acteur important dans l’espace de la crypto-monnaie.

Kava arrive sur Crypto.com

Anciennement connue sous le nom de Monaco Card, Crypto.com se positionne parmi les meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière. Pour rendre sa plate-forme plus attrayante, l’équipe activera régulièrement la prise en charge d’actifs cryptographiques alternatifs. Dans ce cas, l’équipe opte pour KAVA, l’actif natif de Kava, un joyau caché dans l’espace toujours compétitif DeFi.

Contrairement à d’autres protocoles dans le monde de la finance décentralisée, Kava est la plateforme DeFi la plus fiable des institutions financières sur le marché. Sa gamme de produits et de services est adaptée au monde de la cryptographie, permettant une approche sans friction et décentralisée. Les utilisateurs peuvent prêter, investir et gagner avec la cryptographie sur la plate-forme directement ou via les nombreuses entreprises qui ont intégré la technologie de Kava – y compris Binance et Huobi.

En conséquence, il deviendra possible d’acheter KAVA via l’application Crypto.com via une carte de crédit ou d’autres fiat onramps. Les utilisateurs n’auront plus à compter sur un échange pour se convertir en KAVA. L’introduction de plus de passerelles Fiat garantit à chacun un accès égal aux actifs existants qui peuplent le paysage DeFi aujourd’hui.

Grâce à cette intégration, il est désormais possible d’acquérir KAVA via plus de 20 options fiat et plus de 90 options cryptographiques. Le réseau Visa de Crypto.com étant connecté à plus de 50 millions de marchands dans le monde, les titulaires de carte peuvent dépenser KAVA dans presque n’importe quel endroit dans le monde. Cette intégration offre un accès sans précédent à cet actif DeFi aux utilisateurs du monde entier. Plus important encore, les applications mobiles pour iOS et Android prendront également en charge KAVA.

Comme Crypto.com est l’un des principaux fournisseurs de services de cartes Visa liés aux crypto-monnaies, leur soutien peut pousser l’adoption de KAVA vers de nouveaux sommets. Depuis que WaveCrest s’est disputé avec Visa à propos de ses services liés à la crypto-monnaie, il reste peu de fournisseurs de telles cartes. Crypto.com a une relation de travail officielle avec Visa, ce qui leur permet de fournir leurs services de carte à travers le Canada, l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres régions.

Pourquoi cela compte maintenant

En tant que joyau caché parmi les projets DeFi, l’intégration de Kava dans Crypto.com arrive à un moment intrigant. Comme l’équipe Kava a récemment publié la version 5 de son protocole DeFi – et mis à niveau le protocole HARD vers la version 2 – de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été ajoutées. La présentation de ces fonctionnalités à un public beaucoup plus large mettra en évidence ce sur quoi les développeurs de Kava ont travaillé et pourquoi le support DeFi inter-chaînes est nécessaire.

Compte tenu du fait que l’application Crypto.com est l’une des meilleures applications mobiles du segment financier sur iOS et Android, elle a beaucoup d’attrait pour les personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie de la crypto-monnaie. Lorsqu’une telle plate-forme lance KAVA, la notoriété générale de cet actif peut augmenter considérablement.

De plus, Crypto.com devient un endroit incontournable pour acheter KAVA. Il utilise une structure de frais de 0% et ne facture aucune majoration sur les achats. L’achat de KAVA au coût réel – par carte de crédit ou par virement bancaire – permet aux utilisateurs de diversifier facilement leur portefeuille de crypto-monnaies.