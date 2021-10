DeFi Gluwa sélectionné pour le concours Inclusive Fintech 50 | Invezz

La plateforme de services DeFi Gluwa a été nommée lauréate du concours Inclusive Fintech 50, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Gluwa combine des opportunités d’investissement avec l’infrastructure DeFi pour créer un nouvel écosystème financier pour les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées grâce à sa blockchain Creditcoin sans autorisation.

Créer un écosystème inclusif

Gluwa a été sélectionné pour remporter l’initiative Inclusive Fintech 50, qui vise à trouver et à soutenir les entreprises fintech en démarrage pour aider à créer un écosystème financier plus inclusif basé sur le potentiel d’échelle, de traction et d’innovation. Il y avait près de 400 candidatures éligibles dans le cadre du concours mondial administré par le Center for Financial Inclusion (CFI).

Gluwa est bien placé pour améliorer l’inclusion financière. Il est actif dans les prêts décentralisés et possède un portefeuille cryptographique non dépositaire. Gluwa a récemment lancé Gluwa Invest offrant jusqu’à 12% APY sur les dépôts. Les fonds sont distribués au réseau international de prêteurs fintech de Gluwa Capital.

Tae-Lim Oh, co-fondateur et PDG de Gluwa, a déclaré dans le communiqué de presse :

Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés pour le concours Inclusive Fintech 50. Notre projet vise à tirer parti des fintech et des crypto-monnaies pour créer des services financiers de base pour ceux qui n’ont pas été servis jusqu’à présent. Notre vision est pleinement alignée sur l’esprit d’Inclusive Fintech 50, ce sera donc une excellente occasion pour nous de créer un réseau avec des investisseurs ou des startups qui souhaitent concrétiser cette vision.

Creditcoin jette les bases d’un écosystème de crédit décentralisé

Creditcoin, le token natif de Gluwa, jette les bases d’un écosystème de crédit décentralisé. Pour ce faire, il enregistre les contrats de prêt sur une blockchain décentralisée. De cette façon, les utilisateurs non bancarisés peuvent développer un historique de crédit vérifiable et accéder plus facilement au capital.

Les fintech des marchés en développement peuvent sécuriser des portefeuilles

Les fintechs des marchés en développement du monde entier peuvent utiliser la blockchain Creditcoin pour sécuriser leurs portefeuilles de prêts. Ils peuvent également utiliser cet historique de crédit pour maximiser le potentiel de crédit en profitant de la liquidité du pool de prêts.

