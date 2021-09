DeFi Hack: Vee Finance perd 35 millions de dollars au profit de pirates informatiques après le lancement de Mainnet

in

L’une des principales menaces pour les entreprises en ligne, et pas seulement l’industrie de la cryptographie, sont les attaques des cybercriminels. Même si les réseaux existants sont censés être sûrs et sécurisés, les attaquants trouvent souvent des failles pour les exploiter dans le but de voler les fonds des investisseurs. Ce n’est pas nouveau dans le monde en ligne. Il y a eu des occasions où des pirates ont même forcé des entreprises à fermer.

Le secteur de la finance décentralisée a connu une forte croissance ces derniers temps, mais les cas d’exploitation croissants deviennent alarmants. De nombreux protocoles ont subi de telles attaques s’élevant à des pertes de l’ordre de millions de dollars. Le dernier à avoir enregistré un tel exploit est Vee Finance basé sur la Blockchain Avalanche.

Les pirates ont volé 35 millions de dollars à ce protocole quelques jours après la mise en service de son réseau principal sur le réseau hôte. Avant de signaler cet incident, Vee Finance a arrêté toutes ses transactions le 20 septembre 2021. L’équipe soupçonnait des activités douteuses dans le réseau et a dû arrêter de rendre des services aux utilisateurs.

Vee Finance a perdu de l’argent en BTC et en ETH

Les deux cryptos que les pirates ont volés sont BTC et ETH. Le nombre total de BTC était de 214, tandis que l’ETH était de 8 804. En vérifiant la valeur des deux au moment de la publication, le montant était supérieur à 35 millions de dollars. Selon ce que l’équipe a révélé, les pirates ont ciblé une adresse particulière via l’adresse du contrat commercial du protocole.

Dès que l’équipe de Vee Finance a découvert cet exploit, elle a cessé de rendre le contrat et a également arrêté toutes les fonctions d’emprunt et de dépôt sur la plateforme.

Cependant, l’équipe n’a pas dit grand-chose sur la raison et la façon dont les pirates ont eu accès à l’adresse. Tout ce que nous avons pu comprendre, c’est qu’ils résolvent le problème et tentent de faciliter une éventuelle récupération de fonds auprès des criminels.

Dans sa déclaration, Vee Finance a assuré aux utilisateurs que son objectif est de protéger leurs intérêts, et c’est ce que l’équipe se concentrera sur la réalisation.

Vee Finance pour alléger les opérations minières

Le protocole récemment exploité fait partie des projets DeFi émergents qui visent à améliorer les caractéristiques minières du secteur.

Vee Finance souhaite dynamiser des processus tels que l’exploitation minière à effet de levier, l’extraction de liquidités et l’extraction de transactions. Le 14 septembre était le jour de sa mise en ligne sur le réseau Avalanche. Il a également lancé sa fonctionnalité d’extraction de liquidités le même jour.

Comme de nombreux autres protocoles DeFi, Vee Finance s’appuie également sur les flux de prix Chainlink pour obtenir une valeur en temps réel pour les actifs numériques en chaîne. Cela fait partie des avantages de l’utilisation des solutions Oracle Blockchain. Cinq jours après le lancement, le protocole a récolté un total de 300 millions de dollars en TVL (Total Valued Locked).

Malheureusement, quelques jours plus tard, le protocole a perdu 35 millions de dollars aux mains des pirates. Ces derniers temps, cependant, de nombreux autres protocoles sur la blockchain Avalanche ont enregistré de telles pertes.

Certains d’entre eux incluent Zabu Finance, qui a perdu 3,2 millions de dollars au profit de pirates informatiques, faisant tomber sa valeur à zéro. Mais l’Avalanche Blockchain s’est développée récemment, et même le jeton natif, AVAX, prend également de la valeur.

