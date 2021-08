DeFi History Books enregistre le plus grand exploit à ce jour d’une valeur de 600 millions de dollars ⋆ Crypto new media

Un hack historique a fait des vagues au sein de la communauté, en proie à des tonnes d’exploits, et a maintenant enregistré le plus grand jamais. Les exploits de Poly Network sur trois chaînes ont vu à la fois la finance décentralisée et le plus grand piratage se produire. Les ondes de choc ont paralysé le monde de la cryptographie alors que la nouvelle a fait les gros titres de la crypto volée à hauteur de 600 millions de dollars. Le dApp multi-chaînes a été victime de l’exploit élaboré. Le protocole interopérable inter-chaînes de Poly Network a annoncé un pirate informatique frappant fort via un tweet le 10 août. L’avis de Poly Network a commencé par une remarque de remords selon laquelle il a été attaqué sur « BinanceChain », « Ethereum » et « 0xPolygon ».

Les chaînes de BSC, Polygon et Ethereum ont montré que la crypto était siphonnée à hauteur de jetons d’un million de dollars d’une valeur de 253, 85 et 273, respectivement. Un tweet de Poly Network après l’attaque a appelé le pirate informatique à contacter l’équipe de Poly Network. La considération pour les propriétaires d’actifs volés et la justice de la loi étaient ce qui se sont combinés dans l’appel de Poly Network. Celui qui a exhorté les fonds volés à être restitués par le pirate informatique. Les adresses des pirates ont été invitées à geler leurs jetons par Poly Network, qui a fait appel aux mineurs et aux échanges. On dit que le mouvement aide à empêcher les jetons d’être déplacés hors de portée de l’attaquant potentiel.

Tether a mis sur liste noire 33 millions USDT en réponse qui avaient des liens avec l’attaque. Jay Hao, le PDG d’OKEx Exchange, a fait un tweet promettant de garder la situation sous surveillance étroite. Un tweet est venu de Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s’engageant à aider de toutes les manières possibles, ce qui sera à égalité avec les agences chargées de la sécurité. Il a en outre corroboré le fait d’être au courant de l’occurrence de l’exploit massif sur Poly Network. Il a également déclaré aider de manière proactive à la coordination avec les partenaires de sécurité même si BSC ou ETH n’a aucun contrôle.

Perspectives d’avenir de l’industrie DeFi

Les exploitations dans le Crypto-espace ont augmenté ces derniers temps. La confiance des investisseurs a été durement touchée en raison de la série de coups durs et d’exploits de prêts. Il y a une tonne d’articles de presse par BSCNews qui donne des informations détaillées sur les hacks précédents. La communauté crypto est en haleine, où la question qui préoccupe tout le monde est de savoir quand sera le prochain piratage plutôt que s’il y aura un autre piratage. Les protocoles en place doivent être sécurisés à leur meilleur niveau par les plateformes et les développeurs. Il reste encore beaucoup à faire pour renforcer la confiance à la fois pour les investissements cryptographiques et DeFi.