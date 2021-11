Polkadot (POINT)

DeFi Hub Acala Network obtient la première place dans la vente aux enchères de Parachain de Polkadot

Le rival populaire d’Ethereum, Polkadot, a vu plusieurs protocoles de finance décentralisée (DeFi) tenter de s’assurer une place dans sa plate-forme multichaîne. La première plate-forme orientée DeFi à le faire est Acala Network.

Acala gagne avec 32 millions de DOT

Dans un fil Twitter du 18 novembre, le réseau Acala a annoncé le premier récipiendaire du spot de parachain très convoité sur le réseau Polkadot.

Acala, qui cherche à être la première destination des services DeFi sur l’écosystème de Polkadot, a déclaré qu’elle pourrait sécuriser la place après que 32 millions de DOT ont été investis dans son exercice de crowdloan. Le prix actuel du DOT dépassant les 40 $, cela porte le crowdfunding à environ 1,3 milliard de dollars.

Acala a noté que plus de 81 000 membres de la communauté ont contribué au succès et seront parmi les cinq premiers projets à lancer le 18 décembre.

Le réseau de technologie fragmentée a également félicité l’équipe d’Acala pour avoir remporté la première position très disputée lors de la toute première vente aux enchères de parachaines. Ils ont également noté que le réseau Acala serait intégré au numéro de bloc 8179200 au début du bail six aux côtés de cinq autres gagnants.

Poursuivant sur le fil, Acala a noté que l’écosystème de Polkadot attirait des équipes DeFi talentueuses en raison de sa forte superposition permettant un écosystème multi-chaînes.

Le projet Polkadot est en cours depuis une demi-décennie, le cofondateur d’Ethereum (ETH), le Dr Gavin Wood, lançant Polkadot (DOT) et Kusama (KSM) après avoir quitté l’ancienne blockchain. Sa mission a toujours été de permettre un transfert transparent de tous les types d’actifs en plus des actifs basés sur la blockchain entre les plateformes blockchain privées et publiques.

Polkadot a récemment lancé sa vente aux enchères de parachaines, qui est toujours en cours de développement. Cela verra un ensemble sélectionné de protocoles DeFi sécuriser un espace sur le réseau Polkadot pour les deux prochaines années tout en se branchant sur la sécurité et l’évolutivité du réseau.

Mis à part Acala, Moonbeam a été sélectionné comme le prochain protocole DeFi défini pour sécuriser une place. Jusqu’à présent, le protocole a levé plus de 1,362 milliard de dollars, avec 34,432 millions de DOT mis en jeu jusqu’à présent. Si Moonbeam réussit et se lance à la date désignée, chaque DOT jalonné attirera 1 jeton de gouvernance de Moonbeam GLMR avec 30% des récompenses disponibles pour la réclamation. Le solde de 70 % sera acquis tout au long de son bail de 96 mois sur le réseau Polkadot.

Moonbeam récompense davantage les investisseurs avec un retour sur investissement (ROI) de 5% sur son jeton GLMR pour attirer davantage d’investissements. Les récompenses seront partagées à partir de son pool de 100 millions ou 10% de son approvisionnement en jetons.

Polkadot fléchit ses muscles DeFi

L’équipe Polkadot a préféré laisser transparaître les capacités du protocole. Fuyant toute ébat médiatique ou de relations publiques, le rival d’Ethereum s’est attaché à construire un réseau vraiment hétérogène.

Jusqu’à présent, le concurrent d’Ethereum a connu un énorme succès, avec plus de dix protocoles DeFi les plus performants en lice pour une place sur le réseau.

Le réseau frère Kusama, servant de banc d’essai de développement pour Polkadot, a précédemment lancé un réseau parachain pour son protocole. Il a également été extrêmement populaire, avec plus de 16 équipes de parachaines inscrites dans le processus d’enchères. Cela a vu des prêts participatifs de plus de 1,3 million de contributions KSM mis en jeu sur le protocole.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.