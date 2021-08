DeFi Incubator Impossible Finance fait d’OpenSwap son projet phare de Launchpad

Impossible Finance a confirmé qu’OpenSwap sera son projet phare sur sa rampe de lancement récemment introduite, a appris Invezz dans un communiqué de presse. OpenSwap est un hub d’incubateur DeFi intégré envisagé comme un moteur de liquidité décentralisé multi-chaînes, qui aura un lancement intelligent sur la prochaine rampe de lancement d’Impossible Finance.

Calvin Chu, membre du conseil d’administration d’Impossible Finance et constructeur central, était ravi de confirmer la rumeur :

« OpenSwap est une aubaine pour les traders DeFi car il leur permet d’accéder aux meilleurs prix et à de multiples capacités d’agrégation de liquidités qui sont à la pointe de l’industrie. Nous sommes ravis de soutenir la talentueuse équipe d’OpenSwap et de présenter ce qu’elle a à offrir via notre rampe de lancement multi-chaînes.

Le capital d’IDO a atteint 1M$ dans les 5 minutes suivant l’ouverture

Le lancement de la rampe de lancement coïncide avec le lancement du jeton IDIA. IDIA est le jeton dédié d’Impossible, que les utilisateurs peuvent parier et gagner des allocations lors des lancements de jetons. Le capital d’IDO a atteint 1 million de dollars peu après l’ouverture, atteignant finalement le record de 5,3 millions de dollars. Près de 2 500 utilisateurs ont passé le KYC et la version a été sursouscrite 22 fois.

Le support offert par la nouvelle rampe de lancement Impossible Finance, qui s’inspire du design DAICO de Vitalik Buterin, intègre des hackathons, des incubateurs, un réseau d’investisseurs et d’autres réseaux de constructeurs. Il y a une allocation équitable via les files d’attente d’implantation, les listes blanches de chaînes et les protocoles KYC.

OpenSwap lève 1 million de dollars dans le cadre d’un tour de table stratégique

OpenSwap a récemment levé 1 million de dollars lors d’un tour de table stratégique, impliquant Coin98 Ventures, BR Capital, NGC Ventures, Prime Block et d’autres fonds de capital-risque de premier plan. OpenSwap vise à donner aux clients les moyens de s’habituer à zéro dérapage et de prendre des décisions commerciales éclairées. Impossible donne accès à un écosystème robuste qui se concentre principalement sur les produits. Présente et prend en charge les projets de blockchain de premier plan pour des groupes d’utilisateurs spécifiques.

La motivation derrière les projets

Calvin Chu, anciennement de Binance Research, est connu pour ses rôles dans des projets tels que Polygon (MATIC/USD), Harmony (ONE/USD) et Axie Infinity (AXS/USD). Il a été impliqué dans la sélection, l’incubation et le processus de conseil avant et après le lancement de Binance Launchpad. Leur objectif est d’identifier les meilleurs projets avec la communauté Impossible Finance en construisant et en partageant ouvertement leurs connaissances et leur expérience.

