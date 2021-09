DeFi Land lance le jeu DeFi à Solana après un tour de financement | Invezz

DeFi Land, une plate-forme gamifiée DeFi, a finalisé son premier tour de table, qui s’élevait à 4,1 millions de dollars. DeFi devient plus accessible et attrayant grâce au concept de gamifying des valeurs d’investissement. Selon un communiqué de presse de l’entreprise, l’objectif principal du jeu Web de simulation agricole multi-chaînes est d’amener DeFi au grand public. Créez des solutions éducatives et intuitives pour les personnes explorant des alternatives en gamifiant tous les aspects des protocoles DeFi traditionnels.

Le soutien de plus de 40 investisseurs

Le tour de table de 4,1 millions de dollars a été soutenu par plus de 40 investisseurs, dont des acteurs renommés du marché tels que Animoca Brands, Alameda, Jump Capital, NGC Ventures, Solana (SOL/USD) Foundation et Gate.io. Ce fort soutien des investisseurs confirme la viabilité des objectifs de DeFi Land.

Alameda VC Brian Lee a déclaré :

« DeFi Land est une combinaison incroyable des deux choses les plus excitantes qui se passent actuellement dans la cryptographie : les jeux et DeFi. Nous pensons que DeFi Land peut changer la donne en amenant les joueurs occasionnels et les crypto-monnaies à DeFi.

Présentation de NFT et du modèle Jouer pour gagner

Non seulement la plate-forme prendra en charge les jetons non fongibles (NFT), un marché extrêmement lucratif et dynamique, mais elle inaugurera également un modèle de jeu pour gagner qui comprend des tâches, des réalisations, des batailles et d’autres solutions pour générer des revenus. Les NFT agrégés offriront aux détenteurs de jetons de nombreux avantages. Dans l’écosystème, chaque tuile représente un objet de jeu, y compris des bâtiments, des arbres et d’autres objets liés à la ferme. Ces objets gamifiés offrent de nouvelles possibilités de prêter ou d’emprunter de l’argent et de fournir des liquidités.

Par exemple, SolananaMonkeyBusiness NFT génère des singes dans l’environnement de jeu, avec lesquels les joueurs peuvent interagir. Cela apporte une couche supplémentaire d’interopérabilité et d’interactivité.

Fin de l’intégration avec Raydium et Serum

DeFi Land finalise son intégration avec Serum et Raydium. Le marché NFT et la version bêta de la plateforme seront lancés au dernier trimestre de cette année. De plus, d’autres blockchains seront ajoutées dans les mois à venir, notamment Ethereum (ETH / USD) et Binance Smart Chain (BNB / USD).

Mode d’entraînement pour les utilisateurs de détail

Sur une note finale, DeFi Land permettra aux utilisateurs de détail de jouer en « mode éducatif », améliorant leur capacité à mieux comprendre l’environnement gamifié. Ils amélioreront également l’interface globale pour faciliter l’intégration.

