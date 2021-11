DeFi Lender bZx subit un piratage pour 55 millions de dollars

Le prêteur DeFi bZx a subi un piratage pour un montant de 55 millions de dollars, selon un tweet publié vendredi par la société de sécurité blockchain SlowMist.

« Clé privée #bZx compromise, plus de 55 millions de dollars volés à ce jour. Nous continuerons à mettre à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront découvertes », a tweeté SlowMist. bZx a répondu dans un tweet qu’une clé privée contrôlant le déploiement du protocole sur Polygon et Binance Smart Chain était compromise, mais que ses contrats intelligents eux-mêmes ne l’étaient pas. Le protocole a ajouté qu’environ 25 % du montant volé « des pertes personnelles du portefeuille de l’équipe qui a été compromis » et qu’il enquêtait toujours sur l’incident.bZx a subi trois piratages l’année dernière, bien qu’il ait pu récupérer 8 millions de dollars la troisième et la plus importante de ces attaques, qui a eu lieu en septembre. Les deux autres piratages pour 630 000 $ et 350 000 $, respectivement, ont eu lieu en février.

Clé privée #bZx compromise, plus de 55 millions de dollars volés jusqu’à présent. Nous continuerons à mettre à jour à mesure que de plus amples informations seront découvertes. @RektHQ @ChainNewscom @bZxHQ https://t.co/SM6WWDt06J pic.twitter.com/39S05IiBFr – SlowMist (@SlowMist_Team) 5 novembre 2021

Important à noter : les contrats intelligents bZx eux-mêmes n’ont pas été compromis. Cet incident n’a impacté les déploiements de Polygon et BSC que via une clé compromise. – bZx – Fulcrum & Torque (sur ETH/BSC/Polygon) (@bZxHQ) 5 novembre 2021